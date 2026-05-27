Comunali Agrigento 2026, ecco il nuovo Consiglio comunale: veterani, outsider e nuovi equilibri politici

La lunga notte elettorale consegna ad Agrigento un nuovo Consiglio comunale destinato ad avere un peso decisivo nei prossimi cinque anni. Tra politici di lungo corso, amministratori già conosciuti, outsider e nuovi ingressi, l’aula consiliare cambia volto ma conserva anche molte figure centrali della politica cittadina.

Fratelli d’Italia resta il primo singolo partito di Agrigento con il 17,24% e porta in aula ben cinque consiglieri. Il più votato è Gerlando Piparo con 885 preferenze, seguito da Pasquale Spataro con 805, Costantino Ciulla con 785 voti, Simone Gramaglia con 767 e Laura Vento con 482 preferenze.

Ma il vero dato politico che emerge dalle urne riguarda il peso complessivo dell’area riconducibile a Riccardo Gallo. Sommando infatti Forza Italia e Forza Azzurri, il blocco forzista arriva vicino al 23% complessivo, trasformandosi di fatto nell’area politica numericamente più forte del nuovo Consiglio comunale.

Forza Italia elegge quattro consiglieri: Giovanni Civiltà con 844 preferenze, Davide Cacciatore con 626, Cristian Licata con 580 e Geraldo Alongi con 451 voti.

A questi si aggiungono i due eletti di Forza Azzurri: Marcello Fattori, protagonista di uno dei risultati personali più forti dell’intera tornata con 655 preferenze, e William Giacalone con 280 voti.

Per quanto riguarda Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, la lista vicina all’area Mpa conquista tre seggi con Marco Vullo (823 preferenze), Angelo Vaccarello (652) e Ilaria Maria Settembrino (617 voti).

Ed è proprio qui che emerge uno degli aspetti tecnici più delicati della distribuzione dei seggi. L’Udc, infatti, non avendo superato lo sbarramento previsto nella coalizione, non entra nel calcolo proporzionale finale della percentuale di schieramento. Questo meccanismo modifica l’assegnazione dei seggi con il metodo D’Hondt: il quarto seggio inizialmente ipotizzato per l’Mpa verrebbe così attribuito alla Lega, che conquisterebbe un secondo consigliere oltre ad Alessia Cantone.

Entrerebbe quindi in aula anche Valentina Cirino, seconda più votata del Carroccio con 327 preferenze.

Sul fronte progressista, il risultato più simbolico è quello di Controcorrente – Ismaele La Vardera, che porta in aula tre consiglieri: Giovanni Crosta con 524 voti, Elvira Mangione con 489 e Maria Miccichè con 477 preferenze.

Ritorna in Consiglio comunale anche il Partito Democratico, che elegge Giampiero Carta con 435 preferenze e Sandro Fanara con 430 voti, riportando il simbolo dem dentro l’aula dopo anni di assenza politica.

Due seggi anche per la Democrazia Cristiana: eletti Giuseppe Salvatore Nocera con 526 preferenze e Fabio Cataniacon 332 voti.

Ne emerge un Consiglio comunale fortemente politico, con blocchi molto strutturati e numeri che potrebbero incidere pesantemente sugli assetti futuri della città, soprattutto dopo il ballottaggio che definirà il prossimo sindaco di Agrigento. (Leggi anche Agrigento, tutti i voti lista per lista: ecco preferenze e candidati delle amministrative 2026)

Ecco tutti gli eletti al Consiglio comunale di Agrigento:

Ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale di Agrigento con liste e preferenze

Fratelli d’Italia

Gerlando Piparo – 885 preferenze

– 885 preferenze Pasquale Spataro – 805 preferenze

– 805 preferenze Costantino Ciulla – 785 preferenze

– 785 preferenze Simone Gramaglia – 767 preferenze

– 767 preferenze Laura Vento – 482 preferenze

– 482 preferenze Forza Italia

Giovanni Civiltà – 844 preferenze

– 844 preferenze Davide Cacciatore – 626 preferenze

– 626 preferenze Cristian Licata – 580 preferenze

– 580 preferenze Geraldo Alongi – 451 preferenze

– 451 preferenze Forza Azzurri

Marcello Fattori – 655 preferenze

– 655 preferenze William Giacalone – 280 preferenze

– 280 preferenze Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia

Marco Vullo – 823 preferenze

– 823 preferenze Angelo Vaccarello – 652 preferenze

– 652 preferenze Ilaria Maria Settembrino – 617 preferenze

– 617 preferenze Lega

Alessia Cantone

Valentina Cirino – 327 preferenze

– 327 preferenze Controcorrente – Ismaele La Vardera

Giovanni Crosta – 524 preferenze

– 524 preferenze Elvira Mangione – 489 preferenze

– 489 preferenze Maria Miccichè – 477 preferenze

– 477 preferenze Partito Democratico

Giampiero Carta – 435 preferenze

– 435 preferenze Sandro Fanara – 430 preferenze

– 430 preferenze Democrazia Cristiana

Giuseppe Salvatore Nocera – 526 preferenze

– 526 preferenze Fabio Catania – 332 preferenze

Leggi anche: Agrigento, ecco il nuovo Consiglio comunale: distribuzione dei seggi e tutti i consiglieri eletti

IMMAGINE DI COPERTIA ELABORATA CON L’AUSILIO DI IA

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