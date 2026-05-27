AgrigentoOggi cresce con le Comunali: quasi 110 mila visualizzazioni in due giorni

Le elezioni comunali trasformano AgrigentoOggi in una vera piazza digitale dell’informazione cittadina. I numeri registrati tra il 25 e il 26 maggio raccontano infatti una crescita importante del traffico e, soprattutto, un forte coinvolgimento dei lettori durante le ore decisive dello scrutinio e dell’analisi politica post voto.

Nel solo giorno del 25 maggio, quello dell’apertura delle urne e dello spoglio, il sito ha registrato 59.897 visualizzazionicon 14.859 utenti attivi. Numeri che testimoniano una giornata ad altissima intensità informativa, con migliaia di lettori collegati contemporaneamente per seguire in tempo reale risultati, aggiornamenti dai seggi, dichiarazioni dei candidati e proiezioni.

Il grafico mostra chiaramente un’esplosione del traffico nel pomeriggio e in serata, proprio nelle ore in cui la città cercava risposte sull’andamento della corsa a Palazzo dei Giganti. Un picco che ha superato abbondantemente le medie ordinarie e che conferma il ruolo centrale assunto dal giornale durante le amministrative.

Ma il dato forse più significativo arriva il giorno successivo. Il 26 maggio, infatti, AgrigentoOggi ha mantenuto numeri altissimi: 47.674 visualizzazioni e 13.701 utenti attivi. Una flessione fisiologica rispetto alla giornata dello scrutinio, ma molto contenuta, segnale che il pubblico non si è limitato a cercare il risultato finale, continuando invece a seguire approfondimenti, analisi politiche, dati sulle preferenze, scenari del ballottaggio e retroscena sulle coalizioni.

In appena due giorni il sito ha così sfiorato le 110 mila visualizzazioni complessive, consolidando la propria presenza come riferimento informativo durante una delle fasi politiche più delicate e partecipate degli ultimi anni ad Agrigento.

Interessante anche la distribuzione temporale del traffico: il 25 maggio l’attenzione si è concentrata soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata, in pieno clima da “breaking news”, mentre il 26 maggio il picco si è spostato nelle prime ore della mattinata, quando migliaia di utenti hanno cercato conferme sui risultati definitivi, sugli eletti e sui nuovi equilibri politici del Consiglio comunale.

Un altro elemento che emerge dai dati è la capacità del sito di trattenere i lettori. Le visualizzazioni, infatti, risultano nettamente superiori rispetto agli utenti attivi, segno che molti visitatori hanno consultato più articoli e seguito costantemente gli aggiornamenti nel corso della giornata.

Numeri che confermano come, nelle ore decisive delle elezioni amministrative, AgrigentoOggi sia stato percepito non soltanto come un luogo dove leggere notizie, ma come uno spazio di confronto, aggiornamento e interpretazione politica della città.

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