Le amministrative 2026 ad Agrigento ridisegnano gli equilibri politici della città. Fratelli d’Italia si conferma primo partito, il blocco Forza Italia–Forza Azzurri sfiora il 23%, cresce Controcorrente di Ismaele La Vardera e il Partito Democratico torna in Consiglio comunale. Ecco tutti i voti lista per lista e le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale.
Candidato sindaco Dino Alonge
Coalizione di centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri, Udc, Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia (Mpa)
Forza Azzurri
- Marcello Fattori — 655
- William Giuseppe Maria Giacalone — 280
- Chiara Scorsone — 239
- Antonio Provenzani — 237
- Nadia Cimino — 209
- Calogero Natalello — 169
- Angelo La Rosa — 158
- Francesco Tondo — 154
- Davide Castronovo — 88
- Melinda Lo Piccolo (detta Tiziana) — 86
- Miriam Bissanti — 76
- Antonio Amico (detto Antonello) — 74
- Luana Bruno — 71
- Filippo Vassallo — 62
- Stefano Alonge — 59
- Giuseppe Bonfiglio — 55
- Francesco Sanfilippo Monachino — 49
- Francesco Cannella — 43
- Calogero Lo Conti — 34
- Andrea Liguori — 33
- Antonella Falzone — 31
- Alfonsina Capraro — 24
- Gaetano Capraro — 16
- Giusi Letizia Speziale — 10
Forza Italia
- Giovanni Civiltà — 844
- Davide Cacciatore — 626
- Cristian Licata — 580
- Geraldo Alongi — 451
- Giulia Antonina Falzone — 450
- Catia Romina Barone — 433
- Franco Marzio Tuttolomondo — 397
- Concetta Carlisi — 385
- Giorgia Bongiorno — 359
- Carmela Cantella — 355
- Antonino Costanza Scinta — 307
- Calogera Spataro — 124
- Davide Bonomo — 102
- Giulia Randisi — 101
- Edelweiss Piparo — 98
- Serenella Bianchini — 64
- Riccardo Minio — 56
- Rosalia Proto — 50
- Sorin Di Francesco — 49
- Maria Ausonia Marsala — 45
- Adriana Argento — 42
- Maria Palumbo — 32
- Gabriella Capraro — 31
- Francesco Attardo — 13
Fratelli d’Italia
- Gerlando Piparo — 885
- Pasquale Spataro — 805
- Costantino Ciulla — 785
- Simone Gramaglia — 767
- Laura Vento — 482
- Sergio Burgio — 357
- Gioacchino Alfano — 312
- Gaspare Bennardo — 291
- Gabriella Battaglia — 287
- Flavia Maria Contino — 282
- Paola Antinoro — 223
- Giusy Iaconello — 220
- Cinzia Puleri — 125
- Noemi Rizzuto — 114
- Giulia Salemi — 97
- Carmen Bella — 57
- Maria Angela Alonge — 49
- Kimberly Gallo — 48
- Tiziana Di Caro Catarratto — 36
- Rosalia Sardone — 17
- Mariachiara Vella — 17
- Christian Calogero Colletti — 7
- Gioacchino Cutaia — 1
- Francesco Maria Andrea Pisano — 1
Udc
- Giuseppe (detto Fabio) La Felice — 418
- Luigi Vecchio — 279
- Sara Vella — 276
- Roberta Zicari — 167
- Annunziata Daino — 146
- Pietro Vullo — 110
- Francesco Caci — 61
- Alessandro Di Stefano — 40
- Carmelo Andrea Russo — 35
- Ornella Russello — 34
- Francesco Sodano — 31
- Calogero Domenico Zambuto — 25
- Vincenzo Marsala — 21
- Antonio Nobile — 19
- Anna Maria Zerilli — 15
- Marco Valenti — 14
- Marilena Messina — 13
- Antonio Marco Damasco — 10
- Kenia Fajardo Montilla — 8
- Gerlando Brucceri — 3
- Michele Mallia — 3
- Angela Messina — 2
- Angelo Antinoro — 1
- Gaetana Marchese — 1
Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti (Mpa) e Grande Sicilia
- Marco Vullo — 823
- Angelo Vaccarello — 652
- Ilaria Maria Settembrino — 617
- Antonino (detto Nino) Amato — 527
- Alessandro Sollano — 508
- Luca Campione — 355
- Serena Cospolici — 299
- Giuseppe Lo Iacono — 241
- Riccardo Accurso Tagano — 159
- Carmelina Rita Paino — 140
- Attilio Vinti — 127
- Maria Rita Baldacchino — 107
- Alessia Scarano — 85
- Alessia Maria Diforti — 75
- Carmela Maria Lucia Terrazzino — 67
- Miriana Passarello — 65
- Vincenzo (detto Enzo) Cacciatore — 41
- Daniela Pitruzzella — 40
- Sofia Siragusa — 39
- Alessandro Emanuele Profetto — 36
- Marcello Gallo Cassarino — 17
- Ilenia Cacciatore — 12
- Carmelo Russello — 3
Candidato sindaco Peppe Di Rosa
Coalizione civica: Liberiamo Agrigento, Agrigento Amore Mio
Liberiamo Agrigento
- Giuseppe Palermo — 30
- Luca Capraro — 24
- Luca Agozzino — 15
- Erika Battaglia — 13
- Carmelo Alaimo — 9
- Desyré Pia Costanza — 9
- Pietro Sala — 9
- Salvatore Currò — 8
- Paolo Amodio — 6
- Fabio Gallo — 3
- Francesca Enrica Lucia — 3
- Andrea Tuttolomondo — 3
- Maria Grazia Alletto — 2
- Gabriel Cuffaro — 2
- Gaia Cuffaro — 1
- Sara Mongiovì — 1
Agrigento Amore Mio
- Emanuela Fragapane — 207
- Eugenio Cappellano — 61
- Massimo Di Bella — 60
- Antonella Carlisi — 57
- Manilo Ottaviano — 53
- Salvatore Terrazzino — 50
- Angelo Cutaia — 48
- Aurora Albanese — 46
- Edoardo Principe — 42
- Francesco Grassadonio — 35
- Domenico Sicilia — 29
- Ivana Contino — 28
- Emanuele Rizzo Pinna — 24
- Alessandro Sferlazza — 24
- Mario De Castro — 22
- Vincenzo Marco Sciacca — 16
- Adnane Khezar — 13
- Pia Tumino — 10
- Bartolomeo Piraneo — 9
- Gerlando Piazza — 5
- Miriam Ficarra — 4
- Vanessa Zarbo — 4
- Carmela Lombardi — 3
- Alessio Vaiana — 1
Candidato sindaco Luigi Gentile
Coalizione moderata: Democrazia Cristiana, Lega, Noi Moderati – Sud chiama Nord, Gentile Sindaco di Agrigento
Democrazia Cristiana
- Giuseppe Salvatore Nocera — 526
- Fabio Catania — 332
- Alessia Bongiovì — 324
- Francesco Indelicato — 274
- Roberto Battaglia — 248
- Erika (detta Erica) La Russa — 232
- Adele La Cagnina — 170
- Annalisa Urso — 106
- Rosanna Chianetta — 87
- Pasquale Inglima — 79
- Salvo Principato — 59
- Luca Fantauzzo — 54
- Cristian Cammilleri — 27
- Altea Pia Bruzzi — 19
- Carmen Rita Marziano — 19
- Sofia Iacono — 17
- Maurizio Capizzi — 16
- Gaspare (detto Rino) Formica — 16
- Francesco Geraci — 11
- Alessandro Provenzano — 9
- Marco Pasquale Micalizio — 2
- Salvatore Nicotra — 1
Noi Moderati – Sud chiama Nord
- Gerlando Sciortino — 72
- Linda Di Stefano — 48
- Angelo Cipolla — 26
- Teresa Paci — 7
- Giuliano Corazzini — 5
- Romina Cardella — 5
- Carmela Cutaia — 4
- Paolo Portera — 3
- Petronel Popa — 1
- Noemi Maria Passaggio — 1
Lega
- Alessia Cantone — 478
- Valentina Cirino — 327
- Carmelina Pirrera (detta Carmen) — 273
- Carlo Fontana — 222
- Michele Mallia — 211
- Calogero Cuffaro — 207
- Vittorio Terrazzino (detto Vito) — 194
- Federica Principato (detta Sola) — 153
- Gerlando Giulio Giuseppe Chianetta — 134
- Fabrizio Scibetta — 87
- Rosario Posante — 35
- Chiara Farruggia — 27
- Andrea Nobile — 15
- Stefania Bonaccorso — 14
- Roberta Cipolla — 12
- Harun Samad Khaleqi — 12
- Maria Chiara Costanza — 8
- Salvatore Vizzola — 7
- Vito Mammano — 6
- Alessandro Spataro — 6
- Alfonso Li Vecchi — 4
- Rosario Messina — 4
- Salvatore Sicurello — 2
Gentile Sindaco di Agrigento
- Sabrina Principato — 67
- Manuel Gianco Samaritano — 52
- Eleonora Cimino — 21
- Giovanni Magro — 3
- Manuel Principato — 3
- Alessandra Maria Bellavia — 2
- Federica Vecchio — 2
- Ilenia Arcuri — 1
- Diego Castronovo — 1
- Maria Anna Pia Di Benedetto — 1
- Simona Parisi — 1
- Giovanni Santamaria — 1
Candidato sindaco Michele Sodano
Coalizione progressista: Controcorrente, Partito Democratico – Agrigento in Movimento, Casa Riformista Agrigento
Controcorrente
- Giovanni Crosta — 524
- Elvira Mangione — 489
- Maria Micciché — 477
- Irene Fucà — 436
- Alessandro Svettini — 337
- Federica Marchica — 229
- Marco Barsalona — 206
- Michelangelo Lo Piparo — 180
- Gerlando Grech — 170
- Liviana Fiorentino — 163
- Michele Sodano — 148
- Tiziana Bonsignore — 114
- Dario Cipolla — 110
- Andrea Di Caro Catarratto — 106
- Salvatore Fallea — 102
- Alessandra Cristallini — 98
- Danilo Italia — 94
- Andrea Vizzini Bisaccia — 88
- Serena Albano — 87
- Marco Noto — 87
- Angelo Licata — 83
- Salvatore Principato — 75
- Igor Nobile — 54
- Stefano Pisano — 19
Partito Democratico – Agrigento in Movimento
- Giampiero Carta — 435
- Sandro Fanara — 430
- Viviana Mattiolo — 402
- Davide Raso — 273
- Luisa Guida — 263
- Paolo Emanuele Di Falco — 171
- Mario (detto Maurizio) Tricoli — 156
- Salvatore De Caro (5 Stelle) — 155
- Vittoria Faro (5 Stelle) — 142
- Andrea Seddio (5 Stelle) — 80
- Elisabetta Torregrossa (5 Stelle) — 72
- Flavia Sciortino — 59
- Lucia Gambino — 50
- Rossana Geraci — 41
- Cettina Munda — 40
- Giovanni Sanfilippo — 39
- Maria Letizia Picone — 26
- Alfonsa Maria D’Aula (5 Stelle) — 18
- Giuseppe Cassetti (5 Stelle) — 8
- Michelangelo Alongi — 7
- Grazia Roccuzzo — 5
- Alberto Agueci — 2
- Salvatore Bottitta — 1
- Giuseppe Capraro — 1
Casa Riformista Agrigento
- Alfonso Cartannilica (detto Fofò) — 360
- Roberta Lala — 182
- Dorotea Natuzzi — 38
- Luca Castronovo — 31
- Sergio Di Benedetto — 29
- Marco Celauro — 25
- Federica Buono — 21
- Salvatore Baiamonte — 20
- Marco Puma — 17
- Riccardo Alecci — 15
- Giuseppe Mangiapane — 13
- Morena Sinnona — 12
- Giorgia Lo Fiego — 11
- Aldo Riggi — 9
- Marco Valenti — 9
- Cristina Alfarano — 8
- Mattia Francesco Miceli — 8
- Maurizio Attardo — 6
- Damiano Imbergamo — 2
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