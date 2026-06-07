Non decolla l’affluenza al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Agrigento. Alle ore 19 si sono recati alle urne 11.321 elettori, pari al 22,08% degli aventi diritto.

Il dato conferma una partecipazione inferiore rispetto al primo turno e si inserisce nel quadro nazionale caratterizzato da una generale flessione. Nei Comuni italiani chiamati al ballottaggio, infatti, l’affluenza alle 19 si è attestata al 28,4%, contro il 35,06% registrato alla stessa ora durante il primo turno.

Ad Agrigento la sfida è tra Michele Sodano, candidato sostenuto dall’area progressista, e Dino Alonge, espressione della coalizione di centrodestra. Dopo il dato delle 12, che aveva fatto registrare un’affluenza del 9,66%, la partecipazione è cresciuta nel corso della giornata, ma resta su livelli contenuti.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda e conclusiva giornata di voto che decreterà il nuovo sindaco della città.

Sul fronte del confronto nazionale, Agrigento registra un’affluenza nettamente inferiore alla media dei Comuni chiamati al ballottaggio. Alle ore 19, infatti, nel capoluogo agrigentino ha votato il 22,08% degli aventi diritto, mentre il dato nazionale si attesta al 28,4%. Un divario di oltre sei punti percentuali che conferma una partecipazione particolarmente contenuta in città, dove l’astensionismo sembra incidere più che altrove sull’esito della consultazione elettorale. Leggi anche: Ballottaggio, Agrigento diserta le urne: affluenza sotto il 10%

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