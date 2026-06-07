Ballottaggio, hanno votato i due candidati sindaco

I due candidati sindaco di Agrigento hanno votato questa mattina per il turno di ballottaggio. Entrambi si sono recati nella scuola Anna Frank, ma in sezioni diverse.

Dino Alonge ha votato alle 10:10 nella sezione 29, mentre Michele Sodano ha espresso il proprio voto alle 10:43 nella sezione 57.

Con il voto dei due sfidanti entra nel vivo la giornata elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco di Agrigento. Dopo settimane di campagna elettorale, saranno ora gli elettori a decidere chi guiderà la città nei prossimi anni.

Le urne resteranno aperte oggi, domenica, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi prenderanno il via le operazioni di scrutinio che decreteranno il nuovo sindaco della città.

La sfida vede contrapposti due progetti politici differenti. Dino Alonge è sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Mpa-Grande Sicilia e Forza Azzurri. Michele Sodano guida invece una coalizione di area progressista sostenuta da Partito Democratico, Controcorrente, Italia Viva e dalle forze civiche che hanno sostenuto la sua candidatura.

Al primo turno Sodano aveva chiuso in vantaggio con circa il 40 per cento dei consensi, precedendo Alonge fermo intorno al 35 per cento. Adesso la parola passa nuovamente agli elettori chiamati a scegliere chi amministrerà Agrigento nei prossimi cinque anni. VIDEO

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