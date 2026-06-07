La Porta dopo il double: «I ragazzi hanno vinto tutto, adesso pensiamo all’Eccellenza»

Dal trionfo di Viagrande alla programmazione della prossima stagione. L’Akragas chiude nel migliore dei modi una stagione straordinaria conquistando anche la Coppa Italia Promozione dopo il recente ritorno in Eccellenza. Nella finale disputata allo stadio “Francesco Russo”, i biancazzurri hanno superato il Santa Venerina per 2-0 grazie alle reti di Casussi e Marrone, completando un prestigioso double nel giro di appena una settimana.

A fine gara è il presidente Salvatore La Porta a fotografare la soddisfazione dell’ambiente biancazzurro.

«La soddisfazione è grandissima. Dopo trent’anni si ripete una stagione con la vittoria del campionato e della Coppa. Nulla è stato facile e nulla ci è stato regalato. Per questo la gioia è ancora più grande».

Il presidente analizza anche la partita che ha consegnato il trofeo all’Akragas.

«Nei primi dieci minuti abbiamo sofferto un po’, poi la gara è andata in discesa. Questa squadra si è dimostrata ancora una volta un rullo compressore».

Parole di elogio per un gruppo che ha saputo conquistare tutti gli obiettivi stagionali.

«Le vittorie non te le regala nessuno. In qualsiasi campo bisogna volerle e conquistarle. Questi ragazzi ci hanno creduto fino in fondo, le hanno cercate e alla fine hanno vinto praticamente tutto. Tutto quello che c’era da vincere in questa categoria lo abbiamo conquistato».

Archiviati i festeggiamenti, la società guarda già avanti.

«Da domani si riparte a pensare alla programmazione del prossimo campionato. L’Eccellenza è una categoria diversa, di maggiore qualità e spessore, ma come ci siamo fatti trovare pronti in Promozione lavoreremo per farci trovare pronti anche nel prossimo campionato».

Infine i ringraziamenti a chi ha contribuito al successo biancazzurro.

«I complimenti vanno a tutto lo staff, al mister, ai ragazzi e ai dirigenti che hanno lavorato durante l’intera stagione. Non dimentico gli sponsor che ci hanno sostenuto in questo percorso. Questa è una vittoria di tutti: dei tifosi, della curva, del fan club e di tutti gli agrigentini che amano questi colori. È una festa per la città di Agrigento».

Con il ritorno in Eccellenza e la conquista della Coppa Italia Promozione, l’Akragas mette il punto esclamativo su una stagione che resterà a lungo nella memoria del popolo biancazzurro. Leggi anche: Akragas cala il double: dopo l’Eccellenza conquista anche la Coppa Italia Promozione

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