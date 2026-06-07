Corpus Domini, Agrigento in preghiera: fedeli in processione dalla Cattedrale alla stazione

AGRIGENTO – Una lunga processione di fedeli ha attraversato questa sera il cuore della città per celebrare la Solennità del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi dell’anno liturgico per la Chiesa cattolica. La celebrazione è stata presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, che nella Cattedrale di San Gerlando ha guidato la Santa Messa concelebrata dai parroci della città.

Al termine della celebrazione eucaristica, il Santissimo Sacramento è stato portato in processione lungo le vie del centro storico e cittadino. Il corteo religioso ha percorso via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Atenea e via Roma, fino a raggiungere piazza Pirro Marconi, davanti alla stazione ferroviaria, dove si è svolto un momento di adorazione e la benedizione finale.

La partecipazione dei fedeli ha confermato il forte legame della comunità agrigentina con una tradizione che richiama ogni anno centinaia di persone e che rappresenta una pubblica testimonianza di fede nell’Eucaristia. Per consentire la partecipazione unitaria alla celebrazione cittadina, nelle parrocchie di Agrigento non sono state celebrate le Messe serali.

La solennità del Corpus Domini celebra il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo e, attraverso la processione eucaristica, rinnova il segno della presenza di Gesù tra il suo popolo, trasformando le strade della città in un luogo di preghiera e condivisione.

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