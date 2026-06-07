Ballottaggio, affluenza bassissima ad Agrigento: alle 12 ha votato solo il 9,66%

Affluenza bassissima ad Agrigento nella giornata del ballottaggio. Alle ore 12 ha votato il 9,66% degli aventi diritto, con un calo del 4,19% rispetto al primo turno.

Secondo i dati diffusi dall’Ansa, si sono recati alle urne 4.952 elettori su un totale di 51.267 aventi diritto. La sfida è tra Michele Sodano, candidato dell’area progressista, e Dino Alonge, sostenuto dal centrodestra.

Il dato conferma un avvio molto lento della partecipazione al voto. Un segnale evidente arriva anche da Villaseta, alla scuola Quasimodo, dove nella sezione numero 38, alle 14.45, su circa 700 votanti, avevano espresso la propria preferenza meno di 80 persone.

Le urne resteranno aperte oggi e domani per scegliere il nuovo sindaco di Agrigento.

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