Agrigento, l’appello di Totò Pennica dopo l’addio del segretario generale: «Sodano azzeri tutto e faccia una giunta di salute pubblica»

Dopo le dimissioni di Giuseppe Anastasio, l’avvocato Salvatore Pennica propone un patto per salvare la città, coinvolgendo tutte le forze politiche, gli ex sindaci Firetto e Zambuto e le migliori competenze della società civile.

AGRIGENTO – Le improvvise dimissioni del segretario generale Giuseppe Anastasio, arrivato a Palazzo dei Giganti appena 34 giorni fa, continuano a scuotere il dibattito politico agrigentino. A intervenire sul terremoto amministrativo che ha colpito il Comune è l’avvocato Salvatore (Totò) Pennica, che in un lungo intervento video pubblicato su Facebook lancia una proposta provocatoria e ambiziosa al sindaco Michele Sodano: azzerare l’attuale esecutivo e dar vita a una «giunta di salute pubblica» che unisca tutta la città.

L’allarme dopo l’addio del segretario

Prendendo spunto dalle parole amare con cui il segretario uscente ha motivato il suo passo indietro — descrivendo una città alle prese con criticità strutturali difficilmente superabili nel breve periodo — Pennica usa la metafora della navigazione per descrivere la gravità del momento.

«Il segretario generale è il primo collaboratore del comandante — spiega il penalista agrigentino nel suo video —. E se il primo collaboratore scende dalla barca, che facciamo? Naufraghiamo e poi invochiamo il carcere per Schettino?».

Per l’avvocato la fotografia scattata dal tecnico campano è realistica: «Stiamo sprofondando in una povertà endemica. Non possiamo permettercelo, perché se Agrigento sprofonda, sprofondiamo tutti».

L’appello al sindaco: «Devi allargare o non arriverai a fine mandato»

Rivolgendosi direttamente a Michele Sodano, Pennica riconosce al primo cittadino il merito della vittoria elettorale, ma lo avverte sui rischi dell’isolamento politico:

«Sei stato coraggioso, sei stato bravo, hai vinto, ma ormai è evidente che non puoi superare da solo questo mare. Quando il vento inizia a tirare contro e scuffia la nave, il primo a rimanere da solo è il capitano. Riflettici, perché altrimenti perirai a due anni e sei mesi».

Il suggerimento è quello di tagliare i ponti con i vecchi schemi e con le ingerenze dei partiti regionali e nazionali, compiendo un «atto di coraggio» che includa anche una revisione radicale dello staff più stretto, definito senza mezzi termini «un colabrodo» per le continue fughe di notizie.

Il patto «Salviamo Agrigento» e i nomi

La ricetta proposta da Pennica guarda al modello dei governi di unità nazionale degli anni Settanta: un patto civico e amministrativo della durata di cinque anni, costruito attorno a tre priorità condivise per risollevare le sorti del capoluogo.

«Al netto delle divisioni tra maggioranza e opposizione, da agrigentini dobbiamo pensare alla nostra città — sottolinea —. Perché non fare una giunta coinvolgendo tutte le forze politiche, da destra a sinistra, per dire “Salviamo Agrigento”?».

Nel disegno dell’avvocato, la nuova squadra dovrebbe attingere all’esperienza di chi ha già guidato il Comune — con un invito esplicito a coinvolgere gli ex sindaci Lillo Firetto e Marco Zambuto — e alle migliori competenze della società civile.

Pennica chiama in causa gli ordini professionali (avvocati, architetti, ingegneri, medici, veterinari e geologi) e indica anche alcuni profili specifici per rilanciare settori chiave: da Gerlando Piparo per lo sport a figure come Giovanni Taglialavoro e Beniamino Biondi per dare un nuovo corso alla cultura cittadina, finora giudicata «un affaire per pochi».

La sfida finale

Pur chiarendo di parlare da semplice cittadino senza alcuna ambizione personale di incarichi, Pennica chiude il suo intervento con una scommessa politica rivolta al giovane primo cittadino:

«La mia non è irrealismo, è fantasia: come diceva Einstein, è proprio nei momenti di crisi che nascono le risorse migliori. Se avrai il coraggio di azzerare tutto e guidare questa svolta unitaria, noi ti porteremo non solo in Parlamento, ma persino a Strasburgo». Leggi anche: Agrigento, lascia anche il segretario generale: Anastasio va via dopo 34 giorni

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