Approvata la disciplina per le sedute telematiche e miste: sindaco e assessori potranno collegarsi anche da computer e smartphone. Resta aperta una questione istituzionale: spettava alla Giunta approvare autonomamente il regolamento oppure era necessario il voto del Consiglio comunale?

La Giunta in DAD. Dopo gli studenti durante la pandemia, anche sindaco e assessori scoprono le comodità della distanza. Niente zaini, quaderni o interrogazioni: per partecipare alle riunioni basteranno una buona connessione e uno schermo. A introdurre questa possibilità è la deliberazione n. 162 del 18 novembre 2026, con la quale la Giunta comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Michele Sodano, ha approvato un regolamento di nove articoli che consentirà all’esecutivo di riunirsi anche senza la presenza fisica degli amministratori a Palazzo dei Giganti.

Le sedute potranno svolgersi interamente da remoto, con sindaco e assessori collegati da luoghi diversi, oppure in modalità mista, con alcuni componenti presenti nella sala Giunta e altri collegati attraverso computer, tablet o smartphone. Una novità che promette maggiore flessibilità e rapidità nelle decisioni, trasformando potenzialmente qualsiasi luogo dotato di una connessione internet in una piccola succursale di Palazzo dei Giganti.

Per partecipare potranno essere utilizzati computer, tablet e smartphone, attraverso piattaforme di videoconferenza o applicazioni di videochiamata, purché siano garantite la comunicazione simultanea audio e video e l’identificazione dei partecipanti. L’Amministrazione motiva la scelta con esigenze di flessibilità, efficienza e rapidità dei processi decisionali, oltre che con la possibilità di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro degli amministratori.

Identificazione, votazioni e verbalizzazione

Il regolamento stabilisce precise condizioni per assicurare la regolarità delle sedute. Il segretario comunale dovrà verificare l’identità degli amministratori collegati da remoto e accertare la regolarità delle connessioni. Le votazioni si svolgeranno in forma palese, per appello nominale, con ciascun componente chiamato a dichiarare il proprio voto. Gli assessori collegati a distanza saranno considerati presenti a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del numero legale necessario per deliberare.

Il testo disciplina inoltre le eventuali interruzioni dei collegamenti e stabilisce che, qualora venga meno il numero legale, la seduta dovrà essere sospesa per il tempo necessario al ripristino della connessione. È prevista anche la verbalizzazione delle riunioni, con l’indicazione delle modalità di partecipazione, delle eventuali interruzioni e delle votazioni effettuate.

Niente registrazioni né dirette streaming

Tra le disposizioni del nuovo regolamento figura il divieto di registrare le sedute, sia in formato audio sia video. Non sarà consentita neppure la trasmissione in diretta streaming.

Le riunioni della Giunta continueranno quindi a svolgersi a porte chiuse, anche quando gli amministratori parteciperanno attraverso collegamenti telematici.

Il nodo istituzionale: la competenza era della Giunta?

Accanto alla novità organizzativa emerge una questione di carattere giuridico-amministrativo che merita un chiarimento: era proprio la Giunta l’organo competente ad approvare questo regolamento oppure sarebbe stato necessario il passaggio in Consiglio comunale? Il dubbio nasce dal confronto tra le disposizioni del Testo unico degli enti locali e quelle dello Statuto comunale di Agrigento. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000 riconosce agli enti locali la potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento delle proprie istituzioni. L’articolo 42 dello stesso decreto attribuisce al Consiglio comunale la competenza sugli atti fondamentali, tra cui i regolamenti, mentre l’articolo 48 disciplina le attribuzioni della Giunta.

Anche lo Statuto comunale di Agrigento, all’articolo 18, comma 9, lettera a), inserisce espressamente i regolamenti tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale.

È proprio questo passaggio a rendere non peregrino il dubbio sulla procedura seguita.

L’articolo 42 del Testo unico degli enti locali attribuisce infatti al Consiglio la competenza sui regolamenti, facendo salva l’eccezione prevista dall’articolo 48, comma 3, che riguarda il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il regolamento approvato il 18 novembre, invece, non disciplina gli uffici comunali, ma le modalità di funzionamento di un organo politico dell’ente, la Giunta. Nella deliberazione l’esecutivo sostiene che questa materia rientri nella propria autonomia organizzativa e richiama, a sostegno della propria competenza, l’articolo 48 del TUEL e lo Statuto comunale.

È proprio su questa interpretazione che sarebbe utile un chiarimento: la facoltà della Giunta di organizzare i propri lavori è sufficiente a consentirle di adottare autonomamente una disciplina regolamentare stabile oppure, trattandosi formalmente di un regolamento comunale, sarebbe stato necessario il voto del Consiglio?

Cosa prevede lo Statuto comunale

Un ulteriore elemento merita attenzione. Lo stesso Statuto comunale, all’articolo 13, prevede già la possibilità che il Consiglio e la Giunta si riuniscano anche in luoghi diversi dalla sede municipale. Una previsione che riguarda il luogo fisico delle riunioni e che non equivale, di per sé, a una disciplina delle sedute telematiche, ma che dimostra come lo Statuto intervenga già su alcuni aspetti del funzionamento degli organi comunali.

Il problema, dunque, non è tanto l’opportunità di consentire la partecipazione a distanza, quanto l’individuazione dell’organo competente a stabilirne le regole. La questione non è priva di margini interpretativi. In diversi Comuni italiani regolamenti analoghi sono stati approvati direttamente dalle Giunte, mentre in altri enti si è scelto il passaggio in Consiglio comunale.

Non si può dunque affermare, sulla base di questi elementi, che la deliberazione sia illegittima. È però legittimo chiedersi se la competenza a introdurre una disciplina regolamentare di questo tipo spettasse all’esecutivo oppure all’assemblea consiliare.

Una scelta da chiarire

La possibilità di riunirsi a distanza rappresenta certamente uno strumento di modernizzazione dell’attività amministrativa. Ma la questione istituzionale resta: se lo Statuto attribuisce al Consiglio comunale la competenza generale sull’approvazione dei regolamenti, fino a che punto la Giunta può intervenire autonomamente per disciplinare il proprio funzionamento?

Un chiarimento giuridico da parte degli uffici competenti sarebbe opportuno per fugare ogni dubbio sulla procedura adottata e sulla corretta interpretazione delle norme statutarie. La tecnologia può rendere più semplice e veloce il lavoro degli amministratori, ma l’innovazione non può prescindere dal rispetto delle competenze istituzionali.

Perché, prima ancora di stabilire dove e come potrà riunirsi la Giunta, è importante essere certi che le regole per farlo siano state approvate dall’organo effettivamente competente.

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