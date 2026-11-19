Agrigento, il segretario generale lascia dopo 34 giorni. Sodano e le scelte sbagliate

Giuseppe Anastasio lascia Palazzo dei Giganti dopo appena 34 giorni. Dopo il caso Nobile, un’altra nomina senza continuità. E tornano gli interrogativi sulle scelte del sindaco Michele Sodano.

Trentaquattro giorni. Neanche il tempo di prendere confidenza con il sindaco, conoscere i dirigenti e orientarsi negli uffici di Palazzo dei Giganti, che il segretario generale ha già fatto le valigie.

Giuseppe Anastasio, arrivato dalla Campania il 15 ottobre, lascia Agrigento dopo appena cinque settimane. Una permanenza lampo che solleva una domanda inevitabile: perché aveva accettato l’incarico?

Nel suo messaggio d’addio descrive Agrigento come una città difficilissima, frenata da problemi atavici che richiedono tempi lunghi, definendo poi gli agrigentini «capaci di essere sorprendenti». Grazie, davvero. Ma cosa si aspettava di trovare?

Chi accetta di trasferirsi dalla Campania per guidare la macchina burocratica di un capoluogo dovrebbe conoscerne almeno le criticità essenziali, prima ancora di varcare il portone del Comune. Agrigento non è diventata complicata nell’ultimo mese: i suoi problemi sono il frutto di decenni. Trentaquattro giorni sono troppo pochi per giudicare il lavoro di un segretario, ma più che sufficienti per interrogarsi sull’errore di chi lo ha scelto.

E qui il discorso si sposta sul sindaco Michele Sodano.

Ancora una volta è il primo cittadino a dover fare i conti con una nomina che non garantisce continuità. Sodano ha spesso mostrato di voler puntare sui curriculum d’eccellenza, sui cosiddetti top player. Una filosofia condivisibile sulla carta, ma che si scontra con la realtà: i titoli accademici e le carriere brillanti non bastano per governare una macchina amministrativa in affanno. Servono mestiere sul campo, capacità di mediazione e attitudine a reggere l’urto delle emergenze.

Agrigento non può essere una palestra per chi deve ancora misurarsi con le asperità di un capoluogo di provincia. Vale per il segretario generale, così come per i dirigenti e i collaboratori.

Il caso Anastasio, del resto, non è isolato. Dopo la vicenda Nobile – una nomina mai realmente decollata – arriva un altro addio prima ancora di cominciare. Il tutto mentre l’amministrazione continua a fare i conti con gli avvicendamenti in Giunta, le tensioni politiche e diverse caselle ancora vuote.

Il problema non è chi va e chi viene, ma un ente costretto a un eterno punto e a capo. Un’instabilità di cui il sindaco porta la piena responsabilità politica.

Agrigento non ha bisogno di collezionare annunci e curriculum prestigiosi, ma di concretezza e continuità. La prossima volta, prima di guardare i titoli, sarebbe utile fare al candidato una domanda molto semplice: «Ma lei lo sa davvero dove sta venendo?».

Perché Agrigento è una città difficile. Ma non può essere sempre lei a pagare il prezzo delle scelte sbagliate.

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