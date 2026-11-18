Prima la rinuncia di Roberto Nobile, appena tre giorni dopo la designazione. Adesso la partenza di Mario Nunzio Anastasio, arrivato il 15 ottobre e già destinato alla Provincia di Isernia. Il segretario uscente promuove Sodano, ma avverte: «Il Comune ha problemi enormi, accumulati in tanti anni».

AGRIGENTO – Appena 34 giorni. Tanto è trascorso dall’insediamento di Mario Nunzio Anastasio come segretario generale del Comune di Agrigento all’annuncio della sua partenza. Arrivato a Palazzo dei Giganti il 15 ottobre, ha accettato un nuovo incarico alla Provincia di Isernia, mettendo così fine a un’esperienza particolarmente breve.

È il secondo cambiamento che interessa la Segreteria generale del Comune nel giro di poche settimane. Prima di Anastasio, infatti, il sindaco Michele Sodano aveva individuato Roberto Nobile, che aveva rinunciato all’incarico dopo appena tre giorni dalla designazione, senza prendere servizio.

Prima Nobile, poi Anastasio: la successione delle nomine

La vicenda comincia il 2 ottobre, quando Sodano individua Roberto Nobile come nuovo segretario generale, con la determinazione sindacale numero 113. Il 5 ottobre arriva però la rinuncia, motivata da ragioni personali e familiari.

Nello stesso giorno, con la determinazione numero 115, il sindaco individua Mario Nunzio Anastasio, che prende ufficialmente servizio il 15 ottobre, subentrando a Maria Concetta Floresta.

Adesso, a poco più di un mese dall’insediamento, anche Anastasio lascia Agrigento. In questo caso non si tratta di una rinuncia prima dell’assunzione dell’incarico, ma della decisione di accettare una nuova destinazione professionale.

Due vicende differenti, dunque, che producono però lo stesso risultato: il Comune deve tornare a individuare un segretario generale, figura centrale per il coordinamento amministrativo dell’ente e per il supporto giuridico agli organi istituzionali.

L’elogio di Sodano appena due giorni dopo l’insediamento

C’è anche un precedente che rende particolarmente significativa questa partenza. Il 17 ottobre, appena due giorni dopo l’insediamento, il sindaco Michele Sodano aveva pubblicamente elogiato Anastasio, sottolineando come il nuovo segretario generale fosse riuscito, in appena 24 ore, a individuare soluzioni concrete per alcune questioni dell’ente.

Parole che testimoniavano le aspettative riposte nella nuova figura amministrativa. A distanza di poco più di un mese, però, arriva la notizia del trasferimento a Isernia. Un avvicendamento che, al di là delle motivazioni professionali, ripropone il tema della continuità ai vertici della macchina comunale.

Anastasio saluta Agrigento e promuove Sodano

Nel comunicare la propria decisione, Anastasio esprime apprezzamento per l’esperienza vissuta e per il lavoro dell’amministrazione comunale.

«Lascio Agrigento con sentimenti contrastanti. Questa città mi ha accolto con una generosità che non dimenticherò. Ho trovato una comunità bellissima e complessa che sa sorprendere ogni giorno».

Il segretario uscente rivolge parole positive al sindaco Michele Sodano e alla Giunta.

«Ho avuto il privilegio di lavorare accanto a un’amministrazione che affronta con serietà e coraggio una situazione tutt’altro che semplice. Al sindaco Michele Sodano, alla Giunta e a tutta la squadra va il mio sincero apprezzamento per l’impegno quotidiano e per la volontà di affrontare i problemi senza scorciatoie».

«Il Comune ha problemi enormi»

Ma nelle dichiarazioni di commiato c’è anche un passaggio particolarmente significativo sulle condizioni della macchina amministrativa.

«Sarei poco onesto se non dicessi con chiarezza quello che ho trovato. Il Comune di Agrigento porta con sé problemi enormi, accumulati in tanti anni, che nessuna amministrazione può risolvere in pochi mesi».

Anastasio parla di difficoltà strutturali che richiederanno tempi lunghi per essere superate.

«Ci vorrà tempo, forse anni, per portare l’ente alla normalità che i cittadini meritano. La direzione intrapresa però è quella giusta e il lavoro che si sta facendo oggi darà i suoi frutti anche quando non sarà subito visibile».

Una valutazione che distingue le criticità ereditate dall’ente dal giudizio sull’attuale amministrazione, alla quale il segretario riconosce l’impegno ad affrontarle.

Anastasio conclude il suo saluto ringraziando dirigenti e dipendenti comunali, «che spesso lavorano in condizioni difficili con un senso del dovere che merita rispetto», e rivolge un ultimo pensiero alla città.

«Grazie ad Agrigento, alla sua gente e alla sua bellezza. Porterò con me questa esperienza e il ricordo di una comunità che ha tutte le energie per rialzarsi».

Sodano non trova pace: una serie di questioni ancora aperte

La partenza di Anastasio si aggiunge a una fase particolarmente movimentata per l’amministrazione Sodano, insediatasi appena cinque mesi fa. Il sindaco ha già dovuto fare i conti con l’uscita di due assessori dalla Giunta, prima Giovanni Crosta e poi Elisabetta Torregrossa, con le conseguenti tensioni politiche nella maggioranza.

Sul fronte amministrativo resta ancora da risolvere la questione del comandante della Polizia locale, mentre sul piano delle iniziative cittadine si profila un Natale senza una vera programmazione di eventi e senza il tradizionale concerto di Capodanno.

Adesso si aggiunge anche la necessità di individuare un nuovo segretario generale. Dopo la rinuncia di Nobile e la breve permanenza di Anastasio, il Comune si ritrova nuovamente a dover garantire continuità a uno dei ruoli più importanti della struttura amministrativa.

In appena 47 giorni, dal 2 ottobre al 18 novembre, due professionisti individuati per la Segreteria generale hanno già deciso di non proseguire il percorso ad Agrigento. Il primo prima ancora di insediarsi, il secondo dopo poco più di un mese.

Non tutte queste vicende hanno la stessa origine e non sarebbe corretto attribuirle a un’unica causa. Ma, messe insieme, raccontano le difficoltà di una fase nella quale l’amministrazione è chiamata a consolidare la propria squadra, garantire stabilità agli uffici e dare risposte concrete alla città.

Il cambiamento annunciato da Sodano passa anche da qui: dalla capacità di assicurare continuità amministrativa, oltre che di individuare nuove figure a cui affidare incarichi e responsabilità.

Intanto, sullo sfondo della nuova nomina, potrebbe tornare il nome di Giuseppe Vinciguerra, segretario generale del Comune di Canicattì, già indicato nei mesi scorsi tra i possibili candidati alla guida della Segreteria generale di Agrigento. Il suo nome era stato anticipato da Report Sicilia, che aveva anche sollevato interrogativi sui requisiti temporali necessari per l’incarico e ipotizzato una permanenza limitata di Anastasio. Una ricostruzione che, alla luce della partenza annunciata dopo appena 34 giorni, torna d’attualità. Al momento, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali su una possibile nomina di Vinciguerra.

E intanto Sodano non trova pace. In appena cinque mesi di amministrazione ha già perso due assessori, Giovanni Crosta ed Elisabetta Torregrossa, mentre resta ancora irrisolta la questione del comandante della Polizia locale. Sul fronte degli eventi, si profila un Natale senza una programmazione significativa e senza il tradizionale concerto di Capodanno. Adesso anche la partenza del segretario generale, dopo la precedente rinuncia di Nobile. Vicende diverse, certamente, ma che finiscono per comporre un quadro di instabilità politica e amministrativa. E per un sindaco che ha fatto del cambiamento la propria bandiera, la sfida non è soltanto scegliere nuove persone, ma riuscire a garantire continuità e risultati.

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