È già partito l’iter per riparare la voragine apertasi in via dei Fiumi ad Agrigento e ripristinare al più presto la normale viabilità. A rassicurare i cittadini è stata Aica attraverso una nota ufficiale, spiegando che “il cedimento è stato causato dal guasto della tubazione delle acque meteoriche dopo le ultime piogge intense, forse aggravato da una precedente perdita idrica già risolta”.

Per superare l’emergenza, l’Azienda e il Comune di Agrigento hanno concordato di dividere le spese dell’opera. I lavori, già affidati, riguarderanno sia la condotta delle acque bianche sia quella delle acque nere, così da mettere in sicurezza l’intera area in un’unica soluzione.

“Al momento – si legge nella nota – si attende l’arrivo dei componenti tecnici necessari per una tubazione di grandi dimensioni, circa 160 millimetri di diametro”. Aica ha infine assicurato il massimo impegno al fianco dell’Amministrazione comunale per ridurre i disagi ai residenti e chiudere il cantiere nel minor tempo possibile.

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