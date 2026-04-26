Ambiente, l’ADLER Sicilia pulisce il litorale: volontari in azione tra Torre Salsa e Bovo Marina

MONTALLEGRO – Un impegno concreto che si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’amore per il territorio. Lo scorso 21 aprile, il tratto di costa che unisce la riserva di Torre Salsa a Bovo Marina è stato protagonista di una grande giornata di pulizia ambientale organizzata dall’ADLER Spa Resort SICILIA.

L’iniziativa, giunta con successo alla sua terza edizione consecutiva, ha trasformato una mattina di sole in un potente messaggio di civiltà. Non una semplice raccolta rifiuti, ma un’operazione corale che ha visto fianco a fianco attori diversi, uniti da un unico obiettivo: proteggere la fragile bellezza del litorale agrigentino.

Una rete di solidarietà per il mare

Il successo dell’evento è stato garantito dalla partecipazione entusiasta di una squadra eterogenea: dagli ospiti del resort, desiderosi di contribuire alla cura del luogo che li ospita, ai dipendenti della struttura, fino ai giovani del territorio. Fondamentale il supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Favara, dei volontari di Mare Vivo e dei ragazzi della Pro Loco di Montallegro, che hanno setacciato la spiaggia rimuovendo plastiche e detriti portati dalle mareggiate.

La visione del Resort: “Un impegno comune”

L’evento riflette la filosofia di gestione dell’ADLER, realtà che fin dal suo insediamento ha puntato su un’integrazione profonda e rispettosa con l’ecosistema siciliano.

“Condividiamo pienamente lo spirito di questa iniziativa – ha dichiarato Sami Aglietti, direttore dell’ADLER Spa Resort SICILIA –. Proteggere il territorio e il mare della Sicilia non è solo un dovere etico, ma un impegno comune che deve vederci tutti protagonisti. Vedere così tanti giovani collaborare con i nostri ospiti è la prova che la sensibilità ambientale sta diventando un valore condiviso”.

L’iniziativa si conferma così un appuntamento fisso per la promozione della consapevolezza ecologica, dimostrando come il turismo di eccellenza possa e debba farsi motore di rigenerazione per l’ambiente costiero. Leggi anche: Adler, il turismo quello serio

Terzo anno consecutivo per l’iniziativa ecologica dell’ADLER Spa Resort SICILIA: ospiti, studenti di Favara e volontari insieme per pulire il litorale tra Torre Salsa e Bovo Marina. Leggi l’intervista al direttore Sami Aglietti.

ADLER Spa Resort SICILIA: l’eco-resort dove il lusso incontra l’anima selvaggia della Sicilia

C’è un luogo, sulla costa meridionale della Sicilia, dove l’architettura sembra chiedere permesso alla natura prima di svelarsi. È l’ADLER Spa Resort SICILIA, un rifugio di benessere situato a pochi passi dalla Riserva Naturale di Torre Salsa, a Montallegro. Inaugurato con una visione chiara e rivoluzionaria, il resort non è solo una struttura ricettiva di alto livello, ma un manifesto di ospitalità sostenibile integrato in uno dei tratti più incontaminati dell’isola.

Un’architettura invisibile nel paesaggio

L’estetica dell’ADLER si fonda sul concetto di “integrazione nel paesaggio”. Costruito seguendo i principi della bioedilizia, il resort utilizza materiali locali come il tufo, il legno di cedro e la terracotta, che richiamano i colori caldi della terra agrigentina. Le strutture, disposte su terrazzamenti naturali, sono pensate per scomparire alla vista di chi guarda dal mare, preservando l’integrità visiva della costa.

Benessere tra cielo, terra e mare

Il cuore dell’esperienza ADLER è la sua Spa di 3.200 mq, dove il benessere attinge direttamente dalle risorse del territorio:

Talassoterapia: vasche di acqua salata che guardano l’orizzonte.

vasche di acqua salata che guardano l’orizzonte. Trattamenti locali: uso di ingredienti della terra siciliana, come agrumi, sale marino e argille vulcaniche.

uso di ingredienti della terra siciliana, come agrumi, sale marino e argille vulcaniche. Il silenzio come lusso: la filosofia del resort invita a rallentare, sostituendo la frenesia moderna con il ritmo delle onde e il fruscio del vento tra i pini mediterranei.

Enogastronomia: il concetto di “Farm-to-Table”

La cucina del resort è un omaggio alla biodiversità siciliana. Sotto la guida di chef attenti alla stagionalità, l’ADLER privilegia il rapporto diretto con i produttori locali (come visto con le collaborazioni con le cantine del territorio, tra cui l’azienda Caruana). Molti degli ingredienti arrivano direttamente dagli orti del resort, garantendo una cucina che è, allo stesso tempo, memoria storica e innovazione leggera.

Un ponte verso il territorio

Essere all’ADLER non significa restare isolati in una “bolla”, ma scoprire la vera Sicilia. Il resort promuove un turismo esperienziale e attivo: dalle escursioni guidate nella Valle dei Templi alle uscite in canoa verso le scogliere di marna bianca, fino alle iniziative di pulizia delle spiagge che coinvolgono ospiti e comunità locale.

“Il nostro obiettivo non è solo ospitare, ma prenderci cura di questo angolo di paradiso insieme a chi lo vive ogni giorno”, sottolinea spesso la direzione del resort.

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