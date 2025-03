Con l’arrivo della primavera, l’ADLER Spa Resort SICILIA invita a vivere un’esperienza unica di relax e benessere, immersi nella suggestiva Riserva Naturale di Torre Salsa.

L’ADLER SPA SPRING DAY rappresenta l’opportunità ideale per chi desidera concedersi una pausa rigenerante in una delle strutture più prestigiose dell’isola. Il pacchetto offre una serie di trattamenti dedicati al benessere totale del corpo e della mente. Uno dei momenti clou è il massaggio ADLER Relax Essenze di Sicilia, un trattamento sensoriale della durata di 50 minuti che utilizza fragranze ispirate agli agrumi, al fico d’india e alla mimosa. Questo trattamento non solo allevia le tensioni ma rigenera completamente il corpo.

Per purificare la pelle e donare una sensazione di freschezza, è previsto un Idrodetox al sale di 15 minuti, seguito dall’accesso al Mondo ADLER AQUAE. Quest’ultimo comprende piscine rilassanti, saune panoramiche e zone relax con vista mozzafiato, come la piscina Sole e la piscina Dolce, ideali per chi cerca un completo rilassamento. Gli ospiti avranno inoltre accesso al Centro Fitness ADLER Fit, dotato di attrezzature moderne e programmi personalizzati per soddisfare ogni esigenza di fitness durante questa giornata di relax.

Il pacchetto include un kit spa completo con accappatoio, telo da bagno, telo sauna e ciabattine, garantendo il massimo comfort per tutta la durata dell’esperienza. L’ADLER SPA SPRING DAY è pensato non solo come momento speciale di relax individuale, ma anche come occasione per celebrare la Festa della Donna con amiche, immersi nella natura incontaminata della Sicilia. Il pacchetto è disponibile dal 7 al 10 marzo 2025 e dal 25 marzo al 10 aprile 2025, al costo di 165 € a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare via mail [email protected] o chiamare il numero +39 0922 178 87 00. Vivi un’esperienza di benessere e relax all’ADLER Spa Resort SICILIA, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo completo rigeneramento fisico e mentale.

