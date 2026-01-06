La struttura di Torre Salsa aperta al territorio. Servizi anche a chi non alloggia: spa e parchi.

Due estremi geografici, due culture solo in apparenza lontane, che oggi dialogano attraverso un modello di ospitalità capace di tenere insieme lusso e sobrietà, eccellenza e rispetto, visione internazionale e radicamento profondo nel territorio. Dalle Dolomiti al Mediterraneo, dalla montagna alla spiaggia incontaminata di Torre Salsa, il progetto ADLER Spa Resorts & Lodges dimostra che un altro modo di fare turismo è possibile anche in Sicilia.

Qui, dove il paesaggio domina e il silenzio ha ancora un suono, sorge ADLER Spa Resort SICILIA, una struttura a cinque stelle perfettamente integrata nella riserva naturale di Torre Salsa. Un luogo che non invade, ma si lascia attraversare dalla natura, che non ostenta, ma accoglie. Un resort che unisce benessere, architettura e paesaggio, offrendo un’esperienza familiare e insieme esclusiva, costruita attorno a un’idea di lusso contemporaneo, essenziale, autentico.

A quattro anni dall’apertura, il bilancio è più che positivo. A tracciarlo è Sami Aglietti, general manager della struttura, che parla di un percorso ormai consolidato.

«Siamo al quarto anno di apertura, abbiamo inaugurato nel 2022 – spiega – e oggi possiamo dire di aver centrato uno degli obiettivi più ambiziosi: la destagionalizzazione del turismo in Sicilia». Il resort chiuderà solo per poche settimane, dal 6 gennaio al 5 febbraio, garantendo oltre 320 giorni di apertura all’anno. «Un risultato possibile grazie al livello di eccellenza raggiunto in questi anni, che ci ha permesso di essere coerenti con la nostra strategia».

I numeri raccontano una storia chiara. «L’occupazione media annua ha superato il 91 per cento – sottolinea Aglietti – con risultati estremamente gratificanti non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per la soddisfazione degli ospiti, che ha raggiunto livelli altissimi». Ma il dato più significativo, per chi guarda al turismo come investimento di lungo periodo, riguarda le persone. «La cosa più importante – ribadisce – è continuare a dare garanzie al territorio e ai ragazzi e alle ragazze che lavorano con noi».

Oltre l’80 per cento del personale è presente sin dall’apertura. «In quattro anni abbiamo assistito a un’evoluzione delle competenze incredibile. Oggi sono professionisti dell’eccellenza alberghiera e, da direttore generale, non posso che essere orgoglioso. Questi risultati non sono scontati, anzi: sono il frutto della dedizione, dell’impegno e della qualità umana di chi ogni giorno lavora qui».

A Torre Salsa il lusso diventa rispetto, lavoro e visione di lungo periodo

Ed è proprio questa dimensione umana a fare la differenza. «I nostri ospiti – racconta – percepiscono un sentimento di ospitalità diverso, più leggero, più vicino alle persone. Meno fatto di ostentazione e più di contatti reali. È un valore che nel mondo del lusso oggi viene apprezzato più di ogni altra cosa». Non è un caso che il tasso di ospiti “repeaters” abbia raggiunto il 60 per cento. «C’è chi torna tre o quattro volte l’anno. Questo luogo non è più vissuto come un semplice hotel di villeggiatura, ma come un ritiro quasi spirituale, un posto dove tornare a casa».

Un’idea di lusso che si allontana dagli stereotipi. «Oggi chi frequenta hotel di alto livello possiede già tutto – osserva Aglietti –. Il vero lusso è potersi rigenerare in ambienti che fanno bene al corpo e allo spirito, circondati da una natura incontaminata, da un silenzio che ti riporta in contatto con te stesso». Un lusso che non chiede etichette, ma autenticità.

Il percorso di crescita passa anche dall’impegno ambientale. Il 2026 segnerà un passaggio importante: «Completeremo il progetto fotovoltaico, che ci permetterà di coprire circa il 20 per cento del fabbisogno energetico annuale della struttura. È solo il primo passo, ma va nella direzione di una sostenibilità sempre più concreta».

E poi c’è il benessere, inteso non come servizio accessorio ma come parte integrante dell’esperienza. La spa diventa spazio di rigenerazione profonda, con trattamenti olistici, rituali sonori, saune e aufguss di tradizione nord-europea. «Sono proposte molto richieste – racconta – perché rispondono a un bisogno reale: rallentare, ritrovare equilibrio, prendersi cura di sé».

Il bilancio della stagione 2025, conclude Aglietti, «non può che essere eccezionale». Non solo per i risultati raggiunti, ma per il riconoscimento ottenuto a livello internazionale, con l’ingresso nella Guida Michelin con due Chiavi e premi che certificano il peso del progetto nel panorama dell’hôtellerie di lusso globale.

È qui, sulla costa siciliana, che il tempo perduto sembra finalmente recuperato. Dove un tempo il paesaggio veniva ferito, oggi diventa risorsa. Dove si costruiva senza visione, oggi si rigenera. L’ADLER non consuma il territorio: lo restituisce. E dimostra che il futuro del turismo passa dal rispetto, dalla formazione, dalle persone. E da un’idea semplice, ma radicale: il lusso più grande è restare fedeli ai luoghi.

Foto di copertina ©AlexFilz

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp