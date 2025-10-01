Non solo turismo sostenibile, ma un vero e proprio turismo rigenerativo. È la strada intrapresa dal gruppo ADLER Spa Resorts & Lodges, che da anni rappresenta un punto di riferimento nell’ospitalità di alta gamma e che oggi sceglie di andare oltre, con un modello capace di restituire valore concreto alle comunità locali.

Con il progetto ADLER for PLANET, presentato in primavera, l’azienda ha riunito in un’unica strategia tutte le azioni già avviate nelle sue strutture in Alto Adige, Toscana e Sicilia, ottenendo la prestigiosa certificazione EarthCheck, riconoscimento internazionale che premia l’impegno nella tutela ambientale e sociale.

A spiegare questa visione è Caroline Pescoll, responsabile della sostenibilità, figura ancora rara nel mondo dell’hôtellerie di lusso. “Il nostro obiettivo – sottolinea – non è soltanto ridurre l’impatto sull’ambiente, ma generare benefici tangibili per le persone e i territori che ci ospitano”. Ed è proprio da qui che nasce un percorso fatto di esperienze e iniziative che abbracciano diversi aspetti: dalla formazione e crescita dei collaboratori al recupero delle tradizioni culturali e artigianali, dal sostegno a comunità e associazioni locali al coinvolgimento degli ospiti in pratiche autentiche e rispettose.

In Sicilia, per esempio, l’iniziativa “Cena con il Sorriso” lega inclusione sociale e gastronomia, trasformando un momento conviviale in un’occasione di solidarietà. In Val d’Orcia, l’impegno si è concretizzato nella collaborazione con enti locali per la creazione di sentieri naturalistici, pensati non solo come attrazione turistica, ma come patrimonio condiviso. In Alto Adige, invece, il gruppo ha avviato progetti a sostegno di persone con disabilità in Val Gardena e ha dato vita a uno spazio ludico aperto alla comunità del Renon, confermando che il concetto di benessere non si esaurisce all’interno dei resort, ma si estende al territorio circostante.

Quello che emerge è un modello di ospitalità capace di trasformarsi in motore di sviluppo culturale, sociale ed economico. Per chi sceglie ADLER, soggiornare significa non soltanto concedersi relax e benessere, ma partecipare in prima persona a un progetto che guarda al futuro, lasciando tracce positive e durature.

