Nuovo approdo politico per la consigliera comunale Roberta Zicari, che aderisce all’Udc e viene contestualmente nominata coordinatrice cittadina del partito ad Agrigento.

Zicari era stata eletta nelle file di Diventerà Bellissima, dopo aver anche presentato ricorso in seguito all’esclusione dal primo spoglio. Nel corso della consiliatura aveva poi ufficializzato il passaggio nella Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro.

Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’area politica vicina a Cuffaro stanno però determinando una fase di riorganizzazione degli equilibri politici in vista delle prossime e imminenti elezioni amministrative ad Agrigento, con diversi esponenti che stanno lasciando la Dc per collocarsi in altri schieramenti.

Con questa scelta Zicari entra dunque nell’Unione di Centro, formazione che ha già annunciato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Calogero Sodano, insieme a Forza Italia ed Mpa.

Secondo indiscrezioni che circolano negli ambienti politici cittadini, la consigliera potrebbe essere indicata anche tra i possibili assessori designati nella squadra di governo che Sodano presenterà in vista della campagna elettorale. La normativa, infatti, prevede una quota di genere nella composizione della giunta, con almeno quattro assessori donna su nove.

Ad ufficializzare l’ingresso nel partito è stato lo stesso Udc attraverso una nota.

“La nomina di Roberta Zicari rappresenta una scelta di grande valore politico e amministrativo – dichiara il coordinatore politico regionale dell’Udc, Decio Terrana –. La sua esperienza istituzionale e l’impegno nel sociale, uniti alla passione per il territorio, consentiranno di consolidare il radicamento dell’Unione di Centro ad Agrigento e di costruire un progetto politico credibile e partecipato in vista delle prossime sfide amministrative”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore provinciale dell’Udc di Agrigento, Fabio La Felice: “Roberta Zicari è una figura politica preparata e profondamente legata alla sua città. Con questa nomina intendiamo rafforzare il lavoro sul territorio, coinvolgendo amministratori, professionisti e società civile per costruire una proposta politica seria e concreta per Agrigento”.

Nel ringraziare i vertici regionali e provinciali del partito per la fiducia accordata, la stessa Zicari ha dichiarato: “Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico. Lavoreremo per rafforzare la presenza dell’Udc ad Agrigento, costruendo un percorso politico inclusivo, aperto al contributo di giovani, professionisti e associazioni, con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni della città e il suo futuro”.

