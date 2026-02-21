L’Udc converge su Sodano: “È l’uomo moderato per Agrigento”

Un altro tassello si aggiunge nello scacchiere delle amministrative agrigentine.

L’Unione di Centro scioglie le riserve e annuncia la convergenza sulla candidatura di Calogero Sodano.

La decisione arriva al termine di un’interlocuzione avvenuta questa mattina tra il candidato sindaco e i vertici provinciali del partito. A comunicarlo è Decio Terrana, leader dell’Udc in provincia di Agrigento.

«Abbiamo avuto un confronto con Calogero Sodano sul futuro della città. Abbiamo riscontrato una convergenza di vedute sull’idea di sviluppo e rilancio di Agrigento. Per questo motivo l’Udc, che presenterà una propria lista alle prossime elezioni amministrative, ha deciso di sostenere un uomo moderato e di centro quale può essere Calogero Sodano».

Una scelta che rafforza l’area centrista all’interno del perimetro che sostiene l’ex sindaco, in una fase in cui il centrodestra ha chiuso la partita.

Terrana, tuttavia, sottolinea che il percorso politico non è concluso: «Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con i candidati e con le espressioni della nostra lista. Domani è previsto anche un incontro con i dirigenti della Dc per capire quale sarà la loro posizione».

Un passaggio non secondario. La posizione della Democrazia Cristiana resta infatti uno dei nodi politici ancora aperti in vista della composizione definitiva degli schieramenti.

Con l’ingresso ufficiale dell’Udc, la candidatura di Sodano consolida ulteriormente la propria base politica. Resta ora da capire se il dialogo tra le forze centriste potrà portare a una ricomposizione più ampia o se il quadro rimarrà segnato da più opzioni in campo.

La campagna elettorale entra così in una fase più strutturata. Le scelte iniziano a diventare definitive. E gli equilibri si spostano.

