Antonio Damaso lascia la Democrazia Cristiana: “Scelte politiche lontane dai miei principi”

AGRIGENTO – Con una nota indirizzata alla stampa, Antonio Damaso, ex responsabile del Dipartimento Acqua, Energia e Rifiuti della Democrazia Cristiana, ha reso ufficiali le sue dimissioni dal partito. Una decisione maturata – si legge – “a seguito di una profonda riflessione” e motivata da divergenze sempre più evidenti con la linea politica e con chi oggi rappresenta la DC sul territorio agrigentino.

“Le mie convinzioni personali e i miei principi non erano più allineati con la direzione del partito”, scrive Damaso, aggiungendo di essersi dissociato già da due anni dalle attività politiche della formazione centrista. “Soprattutto – sottolinea – non sono in linea con chi rappresenta il partito nel nostro territorio ricoprendo la carica di deputato”.

Alla base della rinuncia, secondo l’ex dirigente, anche l’impossibilità di operare concretamente nel proprio ambito di competenza: “Non mi hanno mai dato spazio per occuparmi seriamente dei temi di cui ero incaricato, forse perché considerati troppo scottanti”.

Nonostante la rottura con la Democrazia Cristiana, Antonio Damaso assicura che continuerà a impegnarsi nel sociale, mettendo al centro della propria azione “il bene comune della collettività”.

