Negli ultimi anni il periodo immediatamente successivo al Ferragosto si è affermato come uno dei più gettonati per le vacanze. I prezzi iniziano a scendere, le località di villeggiatura cominciano a svuotarsi e il clima continua a essere decisamente favorevole. E, come stiamo per scoprire nei prossimi paragrafi, scegliere queste settimane per le ferie può essere anche un buon modo per risparmiare senza rinunciare a nessun comfort. A patto di seguire alcuni dei consigli di questa mini-guida.

Scegliamo la meta giusta

Uno dei migliori modi per salvare il portafoglio è quello di scegliere perle nascoste fuori dalle principali rotte turistiche ed evitare di viaggiare in periodi di picco della domanda. Ne esistono moltissime incredibili ma oggi consiglieremo due località turche e una greca.

Iniziamo dalla Turchia, Paese troppo sottovalutato quando si parla di vacanze. In Turchia esistono infatti perle come Dalaman, situata sulla costa sud-ovest, famosa per le sue splendide spiagge e per la presenza del Blue Lagoon di Olu Deniz. Un paradiso per chi ama le escursioni e il contatto con la natura che potrebbe costarci meno di mille euro a settimana.

L’altra località che merita una visita è sicuramente Bodrum. Bodrum è nota per la vita notturna e per le spiagge, incastonate in un Paese dalla storia millenaria e i prezzi settimanali si aggirano sui 900 euro.

Chi pensa, invece, che la Grecia sia assolutamente off-limits a livello di prezzi si sbaglia di grosso. Che dire, ad esempio, di una perla come Kalymnos, piccolo gioiello dell’Egeo che si raggiunge facilmente da Kos. I prezzi medi a persona si aggirano sui 900 euro settimanali e acque cristalline e calette nascoste ripagheranno ampiamente quanto speso per il pacchetto turistico.

Mettiamoci al riparo dagli eventuali disservizi aerei

Partire preparati per le vacanze post-Ferragosto significa anche minimizzare il rischio di eventuali imprevisti. Un accorgimento ancor più valido se pensiamo di spostarci in aereo. L’estate 2024 passerà alla storia come quella record per quanto riguarda voli in ritardo e voli cancellati. Per questo motivo meglio partire premuniti e informarsi su pagine come quelle di AirHelp, società che da molti anni tutela i diritti dei viaggiatori aerei.

Nelle mini guide di AirHelp ci sono tutte le informazioni sui diritti dei passeggeri, le fattispecie che danno diritto a rimborsi di voli in ritardo e risarcimenti per i disservizi e molte altre informazioni utili. E il tutto è disponibile anche in formato app.

Come preparare la valigia perfetta per le vacanze post-Ferragosto

Altro grande cruccio per chi viaggia in questo periodo è la preparazione della valigia. Soprattutto perché la seconda metà di agosto è particolarmente insidiosa per quanto riguarda temporali e piogge improvvise.

Per questo il primo consiglio prima di iniziare a riempire il trolley è consultare le previsioni meteo. E di inserire comunque un cambio più pesante e un impermeabile per evitare le brutte sorprese oltre alla crema solare.

Paura che non entri tutto in valigia? Un buon trucco è quello di arrotolare i vestiti. Ci farà risparmiare spazio ed eviterà che abiti casual come jeans e t-shirt si riempiano di pieghe.

Un altro trucchetto è quello di evitare di acquistare capi che verranno usati solo in vacanza. Puntiamo invece su abiti di seconda mano. Costano meno, non hanno un valore affettivo e potremmo tranquillamente rivenderli a viaggio finito. E se vogliamo risparmiare di più possiamo acquistare con questo metodo anche le valigie.

Quali medicinali mettere in valigia?

In ogni buona valigia che si rispetti uno spazio deve essere lasciato ai medicinali. Ma quali portare in questo periodo dell’anno? Ovviamente non tutti hanno le stesse esigenze e condizioni cliniche, ma in linea di massima alcuni farmaci da banco non dovrebbero mancare mai. In questo gruppo ci sono antidiarroici e lassativi per i disturbi intestinali e la stitichezza, del paracetamolo per curare i sintomi di mal di testa, dolori muscolari e febbre e degli antistaminici per evitare problemi legati alle allergie e alle punture di insetto.

Aggiungiamo anche qualcosa per il raffreddore e del Flurbiprofene per mal di gola e dolori mestruali e la valigia è pronta.

Come risparmiare sul pacchetto vacanza

Chiudiamo con alcuni consigli utili per risparmiare sul costo del viaggio e del soggiorno. Il primo è quello di avere un atteggiamento flessibile per quanto riguarda giorni di partenza, permanenza e rientro. L’elasticità e la prontezza potrebbero farci spendere molto meno o trovare offerte last minute decisamente interessanti e vantaggiose.

Offerte last-minute che potrebbero trovarsi nascoste anche tra le righe di un’anonima newsletter. Non tutte le mail vanno inserite nello spam, soprattutto quelle delle compagnie aeree e dei siti di viaggio. Controlliamole spesso perché di solito entrambi i soggetti offrono sconti e promozioni difficilmente reperibili altrove.

Quella che viviamo, infine, è l’era dell’intelligenza artificiale. E allora perché non farci aiutare per trovare la migliore soluzione per il prossimo viaggio? I sistemi di IA specializzati nel settore offrono continuamente spunti e previsioni sui trend di mercato. Leggerli potrebbe darci qualche nuova idea in merito a destinazione e organizzazione delle ferie.