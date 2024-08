Una dozzina gli agricoltori sono stato sorpresi dal personale dalla Guardia di finanza a prelevare acqua dal fiume Sosio – Verdura per tentare di irrigare gli agrumeti della zona, provati dalla siccità. I finanziari sarebbero intervenuti in contrada Cifota, tra Burgio e Villafranca Sicula, dove erano state installate alcune autopompe che prelevavano il liquido da alcuni fossi realizzati su autorizzazione del Genio civile per raccogliere l’acqua presente. Gli agricoltori sarebbero di Ribera, Burgio, Villafranca Sicula e Caltabellotta: al momento non si ha notizia di denunce.