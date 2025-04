“Perché un reparto di odontoiatria pediatrica?” Se lo chiede la Dottoressa Angela Sicurella, che spiega come i bambini abbiano bisogno di un approccio unico, pensato per loro. “I piccoli pazienti richiedono un ambiente speciale, con protocolli, procedure e attrezzature specifiche”, afferma la professionista. Ed è proprio per questo motivo che lo studio D’Alessandro Sicurella ha deciso di creare un’area completamente dedicata ai bambini, per offrire loro un’esperienza del tutto positiva durante la prima visita dal dentista, lontana da qualsiasi timore.

La Dottoressa Sicurella continua: “Il nostro obiettivo è rendere ogni visita giocosa e serena, perché crediamo che un bambino senza paura del dentista sarà un adulto con una salute orale migliore”. L’importanza della prevenzione è un principio fondamentale nello studio: “Mantenere una sana dentatura decidua è cruciale per una futura dentatura permanente sana”, sottolinea la Dottoressa, evidenziando l’importanza della cura dei denti da latte per evitare problematiche future.

Oltre alla cura della salute orale, l’approccio della Dottoressa Sicurella si estende al controllo delle funzioni e dei fattori che potrebbero interferire con una crescita armonica del viso, contribuendo così allo sviluppo di un sorriso sano e naturale.

Lo studio D’Alessandro Sicurella, già conosciuto per la sua professionalità, si arricchisce ora di una nuova area completamente dedicata ai più piccoli, diventando il primo studio di odontoiatria pediatrica affiliato al network nazionale “Il Dentista dei Bambini“. Un passo importante che conferma la volontà di offrire un servizio innovativo e di alta qualità, per una cura odontoiatrica pediatrica che guarda al futuro con attenzione e sensibilità.

Ogni visita è pensata per garantire ai bambini un’esperienza positiva, senza stress, mettendo al centro il benessere psicologico e fisico, in un ambiente che favorisce il sorriso e la tranquillità.

