Arriva ad Agrigento Il Primo Studio di Odontoiatria Pediatrica Affiliato al Network ‘Il Dentista dei Bambini’

“I bambini hanno bisogno di un approccio e di un ambiente speciale, con protocolli e attrezzature speciali, perché un bambino senza paura dal dentista sarà un adulto sano”.

Un sogno diventato realtà ad Agrigento: il primo studio di odontoiatria pediatrica affiliato al network Nazionale “Il Dentista dei Bambini“.

Lo studio odontoiatrico D’ Alessandro Sicurella si arricchisce di questa nuova area dedicata interamente ai più piccoli, in modo tale da far vivere la prima visita dal dentista come un’ esperienza giocosa, positiva, senza alcun timore.

“Il nostro obbiettivo – spiega la Dottoressa Angela Sicurella – è la prevenzione. È importante mantenere una dentatura decidua sana“.

Il Dentista dei Bambini arriva ad Agrigento per offrire cure su misura e prettamente indicate. Inoltre, la sala d’attesa rievoca il loro mondo, fatto di colori, disegni, giochi, cartoons. Anche le assistenti di studio hanno seguito corsi di specializzazione e seguono protocolli ben precisi.

A che età fare la prima visita?

“Già dall’arrivo del primo dentino – continua la Dottoressa Sicurella – È importante che i genitori lavino i dentini sin dalla loro comparsa. Man mano che la bocca ed i denti si sviluppano è importante effettuare una visita pedodontica per controllare le funzioni che potrebbero interferire con una crescita armonica del viso – conclude la Dottoressa Sicurella”.

“Il nostro lavoro – spiega il Dottore Michele D’ Alessandro – è fare crescere i bambini con denti sani, senza carie. Attraverso test specifici riusciamo ad ottenere una valutazione clinica completa“.

Il network “Il Dentista dei Bambini” costantemente forma gli odontoiatri attraverso corsi e protocolli specifici per rendere la visita dei piccoli pazienti non traumatica.

Anche l’ortodonzia infantile è particolarmente attenzionata, con nuove tecniche, meno invasive, che migliorano le funzioni e l’estetica della bocca.

La location è molto comoda da raggiungere, ha un ottimo parcheggio adiacente alla struttura in zona San Michele/Centro Direzionale.

La città di Agrigento si impreziosisce di questa nuova realtà.

