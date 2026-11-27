Il procuratore della Repubblica interviene sul ripetersi degli episodi di truffa ai danni delle persone anziane. Dai falsi marescialli ai messaggi delle banche, criminali senza scrupoli fanno leva sulla paura e sulla solitudine delle vittime. L’appello alla cittadinanza: «Soltanto con la reciproca solidarietà potremo avere ragione di questo tipo di criminalità».

Non sono delinquenti improvvisati, né criminali che agiscono isolatamente. Dietro le truffe agli anziani ci sono gruppi organizzati, capaci di individuare le vittime, sfruttarne le fragilità e colpirle negli affetti più cari. A lanciare l’allarme è il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, che, in una lettera indirizzata agli organi di informazione, interviene sul sistematico ripetersi di episodi di truffa ai danni di persone anziane che vivono sole. Quello del procuratore non è soltanto un invito alla prudenza, ma un appello alla responsabilità collettiva. Perché dietro ogni truffa non ci sono soltanto risparmi sottratti, gioielli e ricordi di una vita portati via, ma persone che rischiano di perdere la fiducia in se stesse e nella propria capacità di vivere autonomamente.

Gruppi organizzati e basisti sul territorio

Di Leo richiama l’attenzione sulla natura di questi fenomeni criminali, riconducibili ad articolati gruppi di persone che agiscono sistematicamente, in genere grazie alle informazioni fornite da «basisti» sul territorio, in grado di individuare le potenziali vittime. «I nostri “vecchi”, madri, nonne, zie e zii che vivono da soli, sono la parte più debole ed esposta della società moderna», scrive il procuratore. È proprio sulla solitudine, sulla paura e sulla preoccupazione per la sorte di un familiare che fanno leva i truffatori. Una telefonata improvvisa, la notizia di un incidente o di un arresto, la richiesta urgente di denaro per risolvere una situazione che, in realtà, non esiste.Il meccanismo sfrutta lo smarrimento della vittima, inducendola ad agire senza avere il tempo di verificare quanto le viene raccontato.

Il falso maresciallo e il finto avvocato

Il procuratore ribadisce una raccomandazione fondamentale: non dare credito a chi, attraverso una telefonata, comunica una disgrazia che avrebbe coinvolto un familiare e prospetta come soluzione l’immediato versamento di denaro o la consegna di oggetti preziosi. «La cosa migliore da fare in questo caso è interrompere la telefonata e telefonare subito un/a figlio/a, una nipote, un fratello, ed in mancanza, subito, al numero di emergenza 112». Nessun maresciallo o avvocato, sottolinea Di Leo, può chiedere denaro o gioielli per risolvere una vicenda giudiziaria.

I falsi messaggi delle banche

Non ci sono soltanto le truffe del finto incidente. A preoccupare la Procura sono anche le frodi telefoniche e informatiche che prendono avvio da messaggi apparentemente provenienti dal proprio istituto di credito.Un sms che annuncia il blocco del conto corrente per movimenti sospetti e invita a contattare un numero telefonico.

«Non è vero. Non fatelo», avverte il procuratore.

Anche in questo caso i criminali sfruttano la preoccupazione della vittima, inducendola a compiere operazioni bancarie attraverso le quali vengono sottratti i risparmi. In presenza di messaggi sospetti è necessario rivolgersi alla propria banca attraverso i recapiti ufficiali, senza utilizzare quelli indicati nel messaggio ricevuto.

Il danno più grave non è quello economico

È forse questo il passaggio più significativo della lettera del procuratore di Agrigento. «Al di là del danno economico è quello psicologico che simili truffe causano alle vittime il vero problema. Molti anziani perdono ogni fiducia in sé stessi e sulla capacità di essere ancora autonomi». Essere derubati dei risparmi di una vita è già un trauma. Ma per una persona anziana scoprire di essere stata ingannata facendo leva sull’amore per un figlio o per un nipote può avere conseguenze ancora più profonde.La vergogna, il senso di colpa, la paura di non essere più in grado di badare a se stessi. Ferite che non si rimarginano necessariamente con il recupero del denaro. Lo stesso procuratore evidenzia come le concrete possibilità di arrestare gli autori siano scarse e quelle di recuperare il maltolto praticamente nulle. La tempestività delle segnalazioni può però fare la differenza.

L’appello ai vicini di casa e ai cittadini

Di Leo chiama in causa anche chi vive accanto alle potenziali vittime. Una persona anziana improvvisamente agitata, la presenza di estranei in un condominio, un’automobile sconosciuta, le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza possono rappresentare elementi preziosi per le forze dell’ordine. Il procuratore richiama il dovere morale e giuridico di intervenire, di preoccuparsi e di non voltarsi dall’altra parte, segnalando tempestivamente situazioni sospette al 112, senza esporsi a rischi.

Un appello che va oltre la prevenzione dei reati e investe il senso stesso della comunità. «Soltanto con la reciproca solidarietà potremo avere ragione di un tipo particolarmente odioso di criminalità in danno dei nostri anziani, e preservare la loro dignitosa – spesso solitaria – vecchiaia, sapendo che non verrà violata da gente senza scrupoli né dignità». La lettera del procuratore consegna alla città una responsabilità che non può essere delegata esclusivamente alla magistratura e alle forze dell’ordine. Proteggere gli anziani significa anche rompere quella solitudine sulla quale i criminali costruiscono la loro fortuna.Una telefonata in più ai propri genitori, una maggiore attenzione al vicino di casa, qualche minuto dedicato a spiegare come riconoscere una truffa possono contribuire a evitare che tutto questo accada.

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