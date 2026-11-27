L’iniziativa della V Commissione consiliare coinvolgerà commercianti, artigiani ed esercenti di tutto il territorio comunale. Partecipazione gratuita e riconoscimenti per le tre migliori vetrine.

Saranno i commercianti a contribuire a rendere Agrigento più accogliente durante le festività natalizie. La V Commissione consiliare del Comune ha presentato “Natale in Vetrina – Agrigento 2026”, un concorso dedicato agli allestimenti natalizi delle attività economiche cittadine. L’iniziativa riprende un progetto già realizzato dalla precedente commissione consiliare e punta ad animare le strade della città, incentivando la partecipazione degli esercenti e valorizzando il commercio locale. La partecipazione sarà gratuita e su base volontaria, aperta alle attività commerciali, artigianali e produttive di tutto il territorio comunale. Saranno premiate le tre vetrine ritenute più meritevoli, mentre a tutti gli aderenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

«Abbiamo voluto mettere in campo una proposta concreta – dichiarano i componenti della V Commissione consiliare, Laura Vento, Alessia Cantone, Elvira Mangione e Cristian Licata – che riconosca il ruolo fondamentale delle attività commerciali e artigianali nella vita economica e sociale della città. Crediamo che la valorizzazione di Agrigento passi anche dalla cura degli spazi urbani, dalla partecipazione degli operatori economici e dalla capacità di creare occasioni di promozione e condivisione».

È stata già diffusa la locandina dell’iniziativa, con lo slogan «Io partecipo al contest delle vetrine di Agrigento». Nei prossimi giorni saranno pubblicate le linee guida ufficiali, con le modalità di adesione e i criteri di valutazione degli allestimenti. L’auspicio della Commissione è quello di trasformare il concorso in un appuntamento stabile del calendario natalizio agrigentino. (Foto Archivio)

La locandina diffusa dalla V Commissione

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