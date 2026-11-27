È caccia a due truffatori nell’Agrigentino dopo un nuovo, ingente raggiro messo a segno ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato l’altro pomeriggio a Ribera, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini in seguito alla denuncia di un pensionato di 78 anni, derubato di gioielli per circa 17.000 euro da due malviventi che si erano finti militari dell’Arma.

Secondo quanto ricostruito, la truffa si è consumata in pochi minuti grazie a un piano studiato nei dettagli. Un primo complice ha contattato telefonicamente il 78enne qualificandosi come carabiniere e prospettando un’emergenza tale da generare forte apprensione e non lasciargli il tempo di chiedere aiuto. Subito dopo, un secondo uomo si è presentato direttamente all’abitazione presentandosi anch’egli come militare e facendosi consegnare diversi monili in oro.

Svanita la tensione della telefonata, il pensionato ha compreso di essere stato raggirato e si è rivolto ai veri carabinieri per formalizzare la querela.

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