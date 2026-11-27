La presunta promessa di 2.500 euro per lo spettacolo conclusivo della manifestazione, una fattura da 15.300 euro e i rapporti tra organizzatori e associazioni culturali. Nelle carte dell’inchiesta emergono nuovi particolari sulla gestione dei grandi eventi agrigentini.

Una presunta promessa di 2.500 euro per uno spettacolo da 25 mila, una fattura da 15.300 euro finita sotto la lente degli investigatori e conversazioni intercettate che restituiscono il clima di tensione tra alcuni protagonisti dei grandi eventi agrigentini. Nelle carte dell’inchiesta Eventopoli emergono nuovi particolari sui rapporti tra organizzatori, associazioni culturali e Fondazione Teatro Pirandello. Una ricostruzione che passa anche attraverso le figure di Salvo Prestia, Costantino Ciulla e Carmelo Cantone, con ruoli e posizioni giudiziarie differenti. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Grandangolo Agrigento, non risulta indagato.

La presunta promessa di 2.500 euro

Uno degli episodi al centro dell’inchiesta riguarda lo spettacolo conclusivo della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Secondo la Procura di Agrigento, Salvo Prestia, all’epoca direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, avrebbe accettato la promessa di 2.500 euro da Vincenzo Abate, direttore dell’Accademia musicale Free Melody, per l’organizzazione dello spettacolo finale della manifestazione. Un evento il cui costo per la Fondazione sarebbe stato di 25 mila euro. A sostegno dell’ipotesi accusatoria figura anche una conversazione intercettata il 29 gennaio 2026 tra Prestia e Abate, i cui contenuti sono stati riportati da Grandangolo Agrigento. Nella stessa conversazione Abate avrebbe definito l’ex assessore ai Grandi eventi Carmelo Cantone una «mina vagante». Un passaggio che restituisce il clima di tensione nei rapporti tra alcuni dei protagonisti dell’organizzazione della manifestazione. L’episodio è oggetto di una specifica contestazione di corruzione nei confronti di Prestia e Abate.

L’associazione Segnali e la fattura da 15.300 euro

Un altro capitolo dell’inchiesta riguarda l’associazione culturale Segnali, della quale erano soci Prestia e Cantone. Gli investigatori hanno esaminato una fattura da 15.300 euro emessa dall’associazione nei confronti della Fondazione Teatro Pirandello per iniziative legate al progetto Xenia Akragantos del 2022. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, nella documentazione sarebbero state riscontrate diverse anomalie, dalla genericità della descrizione delle prestazioni ad alcune incongruenze nella documentazione contabile e nella quietanza di pagamento. Gli accertamenti hanno riguardato anche i successivi movimenti bancari. Negli atti riportati da Grandangolo, il ruolo di Cantone viene circoscritto alla fase della costituzione dell’associazione, mentre le presunte condotte illecite vengono attribuite a Prestia.

I finanziamenti pubblici e la posizione di Ciulla

Tra i dodici indagati del procedimento principale figura invece Costantino Ciulla, ex assessore comunale alla Cultura e attuale consigliere comunale di Agrigento. Il filone investigativo riguarda presunte irregolarità nella gestione e nella rendicontazione dei finanziamenti pubblici destinati alle manifestazioni culturali e turistiche. Tra gli appuntamenti finiti sotto la lente degli investigatori figurano il concerto di Capodanno di Achille Lauro, le iniziative del Natale 2022 e il progetto Xenia Akragantos. L’attenzione della Procura si concentra sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche attraverso associazioni, fondazioni e altri organismi, nonché sulla documentazione prodotta per giustificare le spese sostenute.

Affidamenti, finanziamenti e controlli

Dalle manifestazioni natalizie al Mandorlo in Fiore, l’inchiesta attraversa alcuni degli appuntamenti più rappresentativi della programmazione culturale e turistica di Agrigento. Le carte investigative aprono interrogativi sulle procedure di affidamento degli spettacoli, sui rapporti tra enti e organizzatori, sulla rendicontazione delle spese e sui controlli effettuati nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Un quadro che dovrà essere approfondito nelle successive fasi del procedimento giudiziario. Le contestazioni formulate dalla Procura restano ipotesi accusatorie e tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.

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