Nella lettera protocollata questa mattina, l’ex assessora denuncia un «accanimento» nei suoi confronti per il passaggio dal tempo pieno al part-time. Una rottura che va oltre le motivazioni personali e chiama direttamente in causa il sindaco. Leggi ache: Sodano, due assessori fuori in cinque mesi: ora è il metodo a finire sotto esame

AGRIGENTO – Non sono semplici dimissioni. Nella lettera depositata questa mattina, 13 novembre, all’ufficio protocollo del Comune di Agrigento, Elisabetta Torregrossa mette nero su bianco le ragioni della rottura con il sindaco Michele Sodano. E lo fa con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni: è venuto meno il rapporto fiduciario necessario per continuare a ricoprire l’incarico di assessora.

Il documento, acquisito al protocollo generale con il numero 80465, contiene un passaggio particolarmente significativo. Torregrossa spiega che le dimissioni sono determinate dal venir meno della fiducia nei confronti del primo cittadino, «a seguito dell’accanimento manifestatosi nei confronti della stessa in relazione al suo passaggio da tempo pieno a tempo parziale».

È questa la motivazione ufficiale delle dimissioni irrevocabili. Non una generica scelta personale, dunque, ma una decisione maturata in seguito a una precisa contestazione nei confronti del sindaco.

Il caso del part-time e la difesa dell’assessora

Nella lettera, indirizzata al sindaco e per conoscenza al segretario generale, Torregrossa chiarisce che la modifica del proprio rapporto di lavoro era stata comunicata regolarmente agli uffici competenti.

«Questa variazione da tempo pieno a tempo parziale», scrive, «è stata tempestivamente e regolarmente comunicata agli uffici preposti in materia di contratti e gestione del personale, nel rispetto delle procedure previste».

L’ex assessora respinge così implicitamente eventuali contestazioni sulla correttezza del proprio comportamento amministrativo.

Rivendica inoltre di avere continuato a svolgere il mandato senza interruzioni e con senso di responsabilità, mantenendo rapporti di collaborazione con gli uffici comunali, gli altri assessori e il personale dell’ente.

Una precisazione che assume un significato particolare alla luce delle tensioni che, da settimane, avevano caratterizzato i rapporti tra Torregrossa e Sodano.

«Non sussistono più le condizioni per proseguire»

Il passaggio politicamente più rilevante arriva nella parte conclusiva della lettera.

«Venuto meno il presupposto della fiducia, che costituisce condizione essenziale per lo svolgimento dell’incarico assessorile, non sussistono più le condizioni per proseguire nel proprio mandato».

Parole che certificano una rottura ormai insanabile.

Torregrossa, espressione della componente politica riconducibile al deputato regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Cambiano, era da tempo considerata in bilico. Il sindaco avrebbe più volte sollecitato la sua sostituzione, chiedendo alla stessa componente politica di indicare un nuovo nominativo.

Adesso, però, è la diretta interessata a spiegare pubblicamente le ragioni del proprio passo indietro, attribuendo la fine del rapporto amministrativo alla perdita di fiducia nei confronti del sindaco.

La Giunta perde un altro assessore

Con le dimissioni di Torregrossa, Michele Sodano registra il secondo avvicendamento nella sua Giunta in meno di sei mesi, dopo l’uscita di Giovanni Crosta.

L’amministrazione perde inoltre la rappresentanza riconducibile alla componente di Angelo Cambiano, che aveva ottenuto un posto nell’esecutivo pur senza una partecipazione formale del Movimento 5 Stelle alla coalizione elettorale con il proprio simbolo.

Il sindaco dovrà adesso individuare una nuova figura femminile da inserire nella squadra di governo. Resta da capire se intenderà mantenere gli equilibri politici precedenti oppure procedere a una scelta diversa.

E non è escluso che il rimpasto possa coinvolgere anche altre posizioni all’interno dell’esecutivo, in vista della verifica politica annunciata per dicembre.

Torregrossa: «Continuerò il mio impegno per la città»

Nella lettera, l’ex assessora precisa che le dimissioni riguardano esclusivamente l’incarico amministrativo e non rappresentano un abbandono dell’impegno civico.

Annuncia infatti di voler continuare le proprie attività nelle scuole, nel sociale e nello sport, rimanendo a disposizione della città, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e dei cittadini.

Ringrazia infine il sindaco per la fiducia accordata al momento della nomina, dichiarandosi disponibile a garantire un ordinato passaggio di consegne.

Resta, però, il peso politico di una lettera che non si limita a comunicare le dimissioni, ma indica esplicitamente le ragioni della rottura con il primo cittadino.

E mentre Sodano si prepara a sostituire un altro componente della sua Giunta, la domanda politica è inevitabile: cosa è accaduto realmente tra il sindaco e l’assessora per arrivare a una contestazione così netta?

In meno di sei mesi dall’insediamento, Sodano si ritrova ad avere già sostituito due assessori e adesso dovrà individuare un’altra donna da inserire nell’esecutivo, nel rispetto degli equilibri di genere. Dopo l’uscita di Giovanni Crosta, arriva quella di Torregrossa, espressione della componente politica riconducibile al deputato regionale del Movimento 5 Stelle, il licatese Angelo Cambiano.

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