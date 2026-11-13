Giunta Sodano, due assessori fuori in cinque mesi: ora è il metodo a finire sotto esame

Le dimissioni di Torregrossa dopo quelle di Crosta, il caso Lo Piparo e le tensioni nella maggioranza. A pochi mesi dall’insediamento, il sindaco è chiamato a fare chiarezza sulla gestione della squadra e sul progetto amministrativo.

La Giunta di Michele Sodano perde un altro pezzo. Dopo Giovanni Crosta, lascia anche Elisabetta Torregrossa. Ma le dimissioni protocollate il 13 novembre raccontano qualcosa di più di un semplice avvicendamento. Nella lettera, l’assessora dichiara venuto meno il rapporto fiduciario con il sindaco e denuncia un «accanimento» nei suoi confronti, in relazione al passaggio dal tempo pieno al tempo parziale.

Torregrossa sostiene di avere comunicato regolarmente la modifica agli uffici competenti e rivendica di avere continuato a svolgere il proprio incarico con responsabilità. Lascia la Giunta, ma non l’impegno nelle scuole, nel sociale e nello sport.

È una rottura politica che chiama direttamente in causa il primo cittadino. E arriva dopo mesi di tensioni e cambiamenti nella squadra di governo.

Una Giunta che non trova pace

Le difficoltà nella costruzione dell’esecutivo erano emerse già durante la campagna elettorale. In un primo momento era stato indicato Filippo Bracco, vicino all’area del Movimento 5 Stelle. Dopo l’elezione di Sodano, la scelta era ricaduta su Torregrossa, candidata non eletta nella lista del Partito democratico.

La prima Giunta si è insediata a giugno. A luglio è arrivato Raffaele Trano, con la delega al Bilancio. A settembre le dimissioni del vicesindaco Giovanni Crosta, dopo la vicenda di Zingarello e il confronto con Controcorrente. A ottobre il riassetto, con l’ingresso di Michelangelo Lo Piparo e la nomina di Mariuccia Miccichè a vicesindaca.

Ora l’uscita di Torregrossa, espressione dell’area riconducibile al deputato regionale Angelo Cambiano.

A meno di sei mesi dall’insediamento, la Giunta ha già cambiato più volte composizione. Il sindaco aveva annunciato una verifica dopo sei mesi, ma la squadra sembra essere arrivata al tagliando prima ancora di avere trovato un proprio equilibrio.

E non basta sostituire un assessore con un altro per risolvere una crisi politica. Le caselle si riempiono, ma i problemi restano.

Il caso Lo Piparo: Sodano non può rinviare

Sull’assessore alla Polizia municipale Michelangelo Lo Piparo si è aperto un altro fronte che il sindaco non può lasciare indefinito.

Al centro c’è una presunta interferenza durante un’attività di polizia giudiziaria svolta da agenti della Polizia locale nell’ambito di un’indagine delegata dalla Procura. Secondo quanto riferito dagli operatori, le contestazioni sarebbero state formalizzate in una relazione di servizio e in un’annotazione trasmessa all’autorità giudiziaria.

Si tratta di circostanze da verificare, non di responsabilità accertate. Ma proprio per questo occorrono chiarezza e trasparenza.

L’MPA ha chiesto al sindaco una posizione precisa: se i fatti dovessero essere confermati, dovrà chiedere le dimissioni dell’assessore o procedere alla revoca dell’incarico.

La questione va oltre la richiesta di un singolo partito. Un sindaco non può limitarsi ad attendere che siano gli altri a sollecitare decisioni quando una vicenda coinvolge un componente della propria Giunta. Deve chiarire e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Il vero problema è il metodo Sodano

È questo il filo che lega le vicende degli ultimi mesi. Il problema non è soltanto il numero degli assessori cambiati, ma il modo in cui Sodano ha costruito e gestito la propria squadra.

Il sindaco guida una coalizione composita, con sensibilità e riferimenti politici differenti. Una maggioranza che avrebbe richiesto confronto, condivisione e capacità di mediazione.

Vincere le elezioni non significa aver acquisito automaticamente la capacità di governare una coalizione. Il sostegno ottenuto alle urne deve trasformarsi in una collaborazione stabile, nella quale ogni componente riconosca il proprio ruolo.

La vicenda Crosta ha mostrato le difficoltà nella gestione di una questione politicamente delicata. Il successivo ingresso di Lo Piparo non ha chiuso la stagione delle polemiche. Ora arriva la rottura con Torregrossa, accompagnata da parole pesanti sul rapporto con il primo cittadino.

Sono episodi diversi, che non possono essere ricondotti a un’unica causa. Ma la loro successione, in un arco di tempo così breve, pone inevitabilmente un problema politico complessivo.

Anche la sequenza Bracco-Torregrossa lascia interrogativi sul ruolo effettivamente riconosciuto all’area pentastellata e al riferimento territoriale di Angelo Cambiano. Il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto Sodano senza presentare il proprio simbolo, facendo confluire i candidati nella lista del Partito democratico. Nessuno di loro era riuscito a ottenere un seggio in Consiglio comunale. Con l’uscita di Torregrossa viene meno anche quella rappresentanza nell’esecutivo.

Dov’è il metodo di governo che avrebbe dovuto tenere insieme questa maggioranza? Dov’è il confronto capace di impedire che le divergenze si trasformino in rotture pubbliche?

La responsabilità politica di una squadra ricade anzitutto su chi l’ha scelta e la dirige. Non può essere rivendicata nei momenti favorevoli e scaricata sugli altri quando emergono le difficoltà.

Dai social alla prova dei fatti

C’è poi un altro aspetto che merita attenzione: la distanza tra comunicazione politica e risultati amministrativi.

Durante la campagna elettorale Sodano ha puntato molto sulla promessa di cambiamento, sulla vicinanza ai cittadini e su una nuova immagine dell’amministrazione. Una comunicazione che continua a essere particolarmente presente sui social, attraverso video, messaggi e iniziative pubbliche.

Ma la comunicazione non può sostituire il governo della città. Un sindaco si misura soprattutto sulla capacità di trasformare gli annunci in risultati.

Agrigento continua ad attendere risposte su pulizia, manutenzione delle strade, acqua, rifiuti, servizi e programmazione. Problemi concreti che rischiano di passare in secondo piano davanti alle continue vicende interne a Palazzo dei Giganti.

È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo dell’amministrazione Sodano. Ma non è troppo presto per chiedere conto delle scelte compiute, delle difficoltà emerse e degli impegni assunti.

Il cambiamento promesso non può essere soltanto una questione di linguaggio, immagine o presenza sui social. Deve tradursi in un modo diverso di amministrare, costruire rapporti politici e affrontare i problemi.

Non basta cambiare gli assessori

Sodano dovrà ora individuare un sostituto di Torregrossa, chiarire la propria posizione sul caso Lo Piparo e affrontare le conseguenze politiche di un altro avvicendamento.

Ma sarebbe un errore pensare che basti una nuova nomina per archiviare tutto.

Il problema non è trovare qualcuno disposto a occupare una casella rimasta libera. È capire perché, a pochi mesi dall’insediamento, la squadra di governo sia già attraversata da tante tensioni e perché il rapporto fiduciario tra il sindaco e alcuni assessori sia arrivato a rompersi.

Sodano deve chiarire quale maggioranza intenda guidare, con quale metodo e attraverso quale progetto amministrativo.

Un sindaco non è soltanto colui che nomina e revoca gli assessori. È il responsabile politico della squadra, il garante degli equilibri della maggioranza e il primo chiamato a rispondere dei risultati davanti ai cittadini.

Alle promesse di cambiamento si sono aggiunti troppi avvicendamenti e troppe questioni rimaste aperte. Agrigento ha bisogno di un’amministrazione concentrata sui problemi della città, non costantemente impegnata a ricomporre i propri equilibri interni.

Le porte della Giunta continuano a girare. Ma la domanda, ormai, riguarda chi tiene davvero il timone di Palazzo dei Giganti.

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Immagine di copertina realizzata con IA

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