La segnalazione di Manuel Samaritano dell’associazione L’Altra Voce sulla viabilità nei pressi del San Giovanni di Dio di Agrigento. Chiesta una modifica temporanea della circolazione fino alla conclusione dei lavori.
Un’ambulanza in emergenza nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e le difficoltà legate alla circolazione stradale nella zona interessata dai lavori. A sollevare il problema è Manuel Samaritano, dell’associazione L’Altra Voce, che chiede un intervento urgente per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.
La proposta è quella di riservare l’unica corsia disponibile alle ambulanze e agli altri mezzi di emergenza, modificando temporaneamente la viabilità fino al completamento degli interventi in corso.
«Urge una modifica della circolazione stradale, lasciando l’unica corsia riservata ai mezzi di soccorso», afferma Samaritano, annunciando che l’associazione si rivolgerà formalmente al Comune di Agrigento per chiedere una soluzione.
Il rappresentante de L’Altra Voce richiama anche le possibili conseguenze di eventuali ritardi: «Se dovesse succedere qualcosa, l’associazione punterà il dito in ogni sede».
Una presa di posizione che nasce dalla preoccupazione per i tempi di intervento dei soccorritori, soprattutto in prossimità di una struttura ospedaliera dove il transito delle ambulanze deve essere garantito anche durante l’esecuzione dei lavori.
«I secondi possono cambiare la vita delle persone», conclude Samaritano.
La segnalazione pone dunque all’attenzione dell’amministrazione comunale la necessità di valutare una diversa organizzazione temporanea del traffico, conciliando le esigenze del cantiere con quelle dei mezzi di emergenza.
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