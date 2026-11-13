Le due stelle restano al loro posto. La Madia di Licata, il ristorante guidato dallo chef Pino Cuttaia, conferma anche per il 2027 i due prestigiosi riconoscimenti della Guida Michelin, presentata ieri, 12 novembre, al Teatro Municipale di Piacenza.

Una conferma che rinnova il posto di assoluto rilievo conquistato negli anni dalla cucina di Cuttaia nel panorama gastronomico nazionale e internazionale.

Per Licata e per l’intero territorio agrigentino si tratta di un risultato che va ben oltre il prestigio di un riconoscimento: è la testimonianza di come una visione gastronomica radicata nella propria terra possa diventare un linguaggio capace di parlare al mondo.

La cucina di Pino Cuttaia ha costruito nel tempo una cifra stilistica inconfondibile. La memoria, i sapori della tradizione siciliana, la cultura marinara, la ricerca sulla materia prima e la capacità di reinterpretare ingredienti e preparazioni della quotidianità sono elementi che convivono in una proposta gastronomica riconoscibile e personale.

Non si tratta semplicemente di rivisitare la tradizione, ma di attraversarla, comprenderla e restituirla in forme nuove, senza perderne l’anima. È in questo equilibrio tra memoria e innovazione che si riconosce una parte essenziale del lavoro dello chef licatese.

La conferma delle due Stelle Michelin nella 72ª edizione della Guida rappresenta dunque il riconoscimento di un percorso che continua, sostenuto da una visione coerente e da una costante tensione verso la ricerca e la qualità.

In un’edizione che ha visto l’ingresso di tre nuovi ristoranti nella categoria delle due stelle e numerose novità nel panorama della ristorazione italiana, La Madia conserva il proprio posto tra le insegne di riferimento dell’alta cucina nazionale.

Le stelle, in fondo, fotografano un momento. L’identità di una cucina, quando è autentica, è ciò che le permette di continuare a brillare nel tempo.

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