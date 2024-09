Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Agrigento, l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 è stata accompagnata da una vivace polemica sollevata dalla consigliera di opposizione Roberta Zicari. La Zicari, rappresentante della Democrazia Cristiana, ha espresso forti critiche sulla gestione degli eventi legati a “Agrigento 2025” e sulla trasparenza nella registrazione del concerto de Il Volo.

Zicari ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi per gli eventi culturali, in particolare sul ruolo del Comune nella loro organizzazione. “Il finanziamento per questi eventi è previsto nella convenzione con la Regione,” ha dichiarato Zicari, “e il Comune di Agrigento è il soggetto beneficiario e responsabile della rendicontazione. È fondamentale chiarire che il Comune è il vero organizzatore degli eventi e che dobbiamo essere trasparenti nella gestione e rendicontazione delle spese.”

Il sindaco Franco Miccichè ha risposto alle accuse chiarendo che gli eventi sono parte di un progetto promozionale per Agrigento, mirato a valorizzare la città a livello nazionale e internazionale. “Il concerto de Il Volo era una registrazione per la promozione di Agrigento, non un semplice evento. È stato progettato per essere trasmesso in diverse emittenti globali, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio,” ha spiegato Miccichè.

Il sindaco ha anche precisato che le procedure di organizzazione degli eventi seguono le convenzioni stabilite e che il Comune di Agrigento sta rispettando tutti i regolamenti previsti. La discussione ha messo in luce tensioni tra la maggioranza e l’opposizione, con la Zicari che ha accusato la giunta di mancanza di chiarezza e la maggioranza che ha difeso le sue scelte come parte di una strategia di promozione della città in vista del 2025, anno in cui Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura.