Ieri sera, la suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento ha ospitato la prima registrazione del concerto de Il Volo, che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la notte di Natale. Un evento attesissimo che ha visto i tre tenori esibirsi in uno scenario unico, tra storia e musica, per una performance che promette di emozionare milioni di spettatori.

A firmare la regia dei due concerti è Cristian Biondani, regista e sceneggiatore veronese noto per il suo lavoro con Mediaset. Biondani, che in passato ha realizzato la registrazione del famoso concerto “Ligabue Campovolo” nel 2011, ha curato con attenzione ogni dettaglio di questi eventi. Di diverso tenore sarà il concerto del primo settembre, dedicato ai network americani, dove la scenografia verrà cambiata e i tre tenori de Il Volo si sbizzarriranno nell’interpretazione dei loro brani più celebri. Il prodotto finale di questi due concerti sarà trasmesso in TV a fine anno.

Tra il pubblico di ieri sera, Toni Fisco ha descritto l’atmosfera magica della serata: “Stasera abbiamo visto Agrigento prendere IL VOLO! È stato un vero e proprio evento, non c’era caldo, anzi, con la giacca si stava proprio bene. L’unico inconveniente è stato rimanere digiuni proprio la vigilia di Natale. Il resto lo scoprirete la sera del 24 dicembre su Canale 5. Niente foto da vicino per non rovinarvi l’attesa!!”

L’evento ha già creato grande attesa, non solo per la qualità musicale del trio, ma anche per l’importanza culturale di un luogo come la Valle dei Templi, simbolo diAgrigento e della Sicilia nel mondo.

Ovviamente, al netto dei disagi causati dalla chiusura totale della Valle dei Templi e della scarsa comunicazione, le polemiche sorte intorno all’evento appaiono inutili e spesso strumentalizzate, talvolta per partito preso. La pubblicità che Agrigento, e in particolare la Valle dei Templi, riceverà grazie a questo evento sarà notevole, con un ritorno significativo in termini di immagine. È curioso notare come coloro che oggi criticano l’iniziativa siano spesso gli stessi che, all’epoca, incensavano l’evento organizzato da Dolce & Gabbana, quando fu allestita una passerella all’interno del Tempio della Concordia per presentare la loro collezione. Anche in quell’occasione si trattava di un evento importante, riservato a pochi eletti con inviti esclusivi. Le critiche attuali, dunque, appaiono quanto meno incoerenti, se non addirittura grottesche.

Credit

@lulluscarareal

@maxmessina10

Toni Fisco

Hashtag

#ilvolo #pierobarone #volo #agrigento #valledeitempli #icaro #sicilia #sicily