L’estate è ormai nel vivo e con lei anche l’esposizione quotidiana ai raggi più forti del Sole. Che si sia ancora in città o già in vacanza, il Sole sarà presente a ogni passo e per questo è indispensabile utilizzare sempre la protezione solare. Scegliere il prodotto giusto può sembrare complicato, ma con alcune indicazioni, è possibile trovare il solare adatto per le proprie esigenze. Ecco qualche consiglio pratico per districarsi nel mare di proposte in commercio.

Creme solari: dover acquistarle?

Quando si tratta di acquistare solari, le opzioni sono molteplici. Le farmacie e parafarmacie offrono una vasta gamma di prodotti, come anche i negozi di cosmetici e le grandi catene di distribuzione: tutti propongono una selezione che include prodotti per ogni esigenza e ogni budget, con il vantaggio di poter chiedere consigli prima di acquistare.

Per chi ha già le idee chiare e preferisce lo shopping online c’è, invece, solo l’imbarazzo della scelta: ad esempio, chi acquista online su Bottega Verde e accumula punti PAYBACK può approfittare delle tante offerte sempre attive sul sito per fare il pieno di punti Bottega Verde e di creme solari.

Come scegliere i filtri solari

Quando si parla di filtri solari è importante avere chiaro di cosa si tratta: la sigla SPF che si trova su ogni flacone sta per Sun Protection Factor e indica il livello di protezione contro i raggi UVB di quel prodotto specifico. Se non ci sono esigenze particolari un SPF 30 è solitamente sufficiente per la maggior parte delle persone, perché arriva a bloccare fino al 97% dei raggi UVB che sono i responsabili delle bruciature.

Chi ha la pelle molto chiara o sensibile, o presenta patologie, molti nei o cicatrici, dovrebbe invece optare per un SPF 50 o superiore, e limitare comunque l’esposizione diretta, soprattutto nelle ore più calde.

Oltre all’SPF, è importante scegliere un prodotto che protegga sia dai raggi UVB che dai raggi UVA: questi ultimi sono i responsabili dell’invecchiamento cutaneo e di alcune serie patologie della pelle, per questo è fondamentale assicurarsi che il solare scelto offra una protezione ad ampio spettro.

Latte, spray, stick: la texture fa la differenza

Lozioni, spray, gel e stick: le creme solari ormai esistono con tantissime formulazioni diverse, tutte efficaci e adatte a tutte le esigenze possibili, e sono anche a prova di pigrizia.

Ad esempio, le lozioni sono ideali per la pelle secca perché nutrono e idratano proteggendo. I gel – al contrario – sono perfetti per le pelli grasse poiché non lasciano residui e si assorbono velocemente. Gli spray sono l’ideale da applicare su aree ampie del corpo, purché spruzzati generosamente per essere sicuri di proteggere correttamente… e sono ottimi anche per inseguire i bambini. Gli stick, infine, sono comodi per le aree piccole come viso, labbra e punti specifici come nei, cicatrici o tatuaggi.

Protezione solare: non ci sono scuse

La ricerca sui filtri solari negli anni ha compiuto passi da gigante. Da tempo si è detto addio alle pastose formulazioni di un tempo per lasciare spazio a texture leggere, gradevoli e soprattutto efficienti. È quindi oggi possibile scegliere cosmetici di nuova generazione e non avere remore nel farne un uso generoso, anche perché proteggere la pelle dal sole è un atto di responsabilità.