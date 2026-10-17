Teatro Pirandello, Fausto Savatteri in pole per la direzione generale: si completa il quadro delle nomine di Sodano

Dopo la scelta di Leandro Picarella come direttore artistico, prende quota il nome di Fausto Savatteri per il dopo Fiaccabrino. L’attuale direttrice generale è in scadenza il 31 dicembre.

Potrebbe essere Fausto Savatteri il prossimo direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Il suo nome, già circolato nelle scorse settimane tra le ipotesi per il nuovo assetto della Fondazione, torna adesso in primo piano, questa volta per un incarico diverso: quello attualmente ricoperto da Alessandra Fiaccabrino, il cui mandato scadrà il prossimo 31 dicembre. Savatteri sarebbe in pole position, anche se al momento non risulta alcuna decisione ufficiale.

L’indiscrezione arriva a pochi giorni dalla nomina di Leandro Picarella alla direzione artistica del Teatro Pirandello. Una scelta maturata nell’ambito del nuovo corso della Fondazione, dopo il rinnovo del Consiglio di amministrazione voluto dal sindaco Michele Sodano. Con l’eventuale arrivo di Savatteri alla direzione generale, si completerebbe il quadro delle nomine legate alla nuova amministrazione comunale.

La posizione di Alessandra Fiaccabrino rappresenta adesso il prossimo passaggio. Il suo incarico, confermato dal nuovo Consiglio di amministrazione fino al 31 dicembre 2026, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione alla scadenza. Il Cda potrà decidere se proseguire con l’attuale direttrice generale oppure affidare l’incarico a un’altra figura. Ed è proprio in questo secondo scenario che si inserisce il nome di Fausto Savatteri.

Sul piano politico, la possibile nomina avrebbe un significato preciso. Dopo il rinnovo del Cda e l’individuazione del nuovo direttore artistico, anche la direzione generale potrebbe essere affidata a una figura riconducibile alle scelte della nuova amministrazione. Si delineerebbe così un assetto della Fondazione interamente rinnovato durante il mandato di Michele Sodano, pur nel rispetto delle competenze formali attribuite agli organi della stessa Fondazione.

Fausto Savatteri è un nome conosciuto nel panorama culturale agrigentino. Musicista e organizzatore di eventi, è il fondatore e direttore artistico di FestiValle, il festival internazionale di musica che dal 2017 porta nella Valle dei Templi artisti italiani e stranieri, trasformando il patrimonio archeologico in uno scenario per concerti e spettacoli. La manifestazione ha raggiunto nel 2026 la decima edizione, consolidando la propria presenza nel calendario degli appuntamenti culturali della città. Savatteri è anche presidente dell’associazione che organizza il festival e ha maturato esperienze nella produzione musicale e nella gestione di progetti culturali. Un percorso che lo ha reso una figura riconoscibile nel settore degli eventi, anche se la direzione generale della Fondazione Teatro Pirandello comporterebbe responsabilità amministrative e gestionali differenti da quelle della direzione artistica di un festival. Leggi anche: Villaggio Mosè, inaugurato il nuovo defibrillatore: nasce dalla solidarietà di FestiValle

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