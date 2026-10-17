Agrigento, due milioni per AICA e ATI nella manovrina regionale: fondi per acqua e contatori

Un milione per sostenere i maggiori costi dell’approvvigionamento idrico e un altro per l’installazione dei nuovi contatori. Le misure hanno superato lo stralcio di 52 articoli, ma devono ancora essere approvate.

AGRIGENTO – Un milione di euro per sostenere i maggiori costi dell’approvvigionamento idrico di AICA e un altro milione per l’installazione dei nuovi contatori attraverso l’ATI Agrigento. Sono i due stanziamenti previsti nella manovrina della Regione Siciliana, rimasti nel testo dopo lo stralcio di 52 articoli deciso all’Assemblea regionale siciliana. I finanziamenti, tuttavia, non sono ancora definitivi.

Il primo intervento riguarda AICA, l’Azienda idrica dei comuni agrigentini, alla quale è destinato un contributo straordinario di un milione di euro per far fronte alle maggiori spese sostenute nell’approvvigionamento della risorsa idrica. Un sostegno economico finalizzato ad alleggerire i costi di gestione del servizio nel territorio agrigentino.

Il secondo stanziamento, sempre da un milione di euro, riguarda invece l’ATI Agrigento, l’Assemblea territoriale idrica, ed è destinato alla fornitura e all’installazione di nuovi contatori per gli utenti. Un intervento che punta a migliorare il sistema di misurazione dei consumi idrici.

Le due misure hanno dunque finalità differenti: la prima sostiene i costi dell’approvvigionamento dell’acqua, la seconda riguarda gli strumenti per la rilevazione dei consumi.

Il percorso parlamentare, però, non è ancora concluso. Le disposizioni hanno superato lo stralcio degli articoli della manovrina, ma dovranno affrontare i successivi passaggi all’Assemblea regionale siciliana. Soltanto con l’approvazione definitiva del provvedimento gli stanziamenti potranno diventare effettivi. Leggi anche: Sbloccati i conti di Aica

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