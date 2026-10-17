AGRIGENTO – Un nuovo defibrillatore è da ieri a disposizione della comunità di Villaggio Mosè. Il dispositivo salvavita è stato inaugurato in viale Leonardo Sciascia 75, nei pressi del Bar Veneziano, alla presenza del sindaco Michele Sodano e dei rappresentanti dell’associazione FestiValle.

Il defibrillatore è stato acquistato proprio da FestiValle grazie ai fondi raccolti durante “FestiValle Christmas”, il concerto gospel di beneficenza organizzato lo scorso Natale al Teatro Pirandello. La stessa iniziativa aveva già consentito di donare al reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Agrigento un bilirubinometro e due poltrone per l’allattamento, in uso dallo scorso febbraio.

La scelta di collocare il nuovo presidio a Villaggio Mosè è legata alla forte presenza quotidiana di residenti, attività commerciali e persone di passaggio. In caso di arresto cardiaco, infatti, la rapidità dell’intervento può risultare determinante.

«Quando una persona va in arresto cardiaco, i primi minuti decidono tutto – ha sottolineato il sindaco Michele Sodano – e avere un defibrillatore di prossimità vuol dire dare a qualcuno una possibilità concreta di salvarsi. È così che si costruisce una città più sicura, un presidio alla volta, in ogni quartiere».

Sodano ha evidenziato anche l’origine solidale dell’iniziativa: «Questo defibrillatore non arriva da un finanziamento o da un bando, nasce da un concerto di beneficenza, dalla musica e da tante persone che hanno scelto di contribuire».

Un ringraziamento è stato rivolto a FestiValle e al patron Fausto Savatteri, oltre che a quanti hanno partecipato alla raccolta fondi. «FestiValle – ha aggiunto il sindaco – ha dimostrato ancora una volta che la cultura, quando incontra la comunità, sa trasformarsi in qualcosa che resta».

Il dispositivo è adesso a disposizione della comunità in uno dei punti maggiormente frequentati di Villaggio Mosè. «Ora tocca a tutti noi sapere che c’è e dove si trova – conclude Sodano –. È un’informazione che un giorno può fare la differenza».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp