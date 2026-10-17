Il sindaco presenta il nuovo segretario generale, sottolineandone pragmatismo e capacità organizzative. Il ringraziamento alla dirigente uscente Maria Concetta Floresta.

Il sindaco di Agrigento Michele Sodano dà il benvenuto al nuovo segretario generale Mario Nunzio Anastasio, insediatosi il 15 ottobre a Palazzo dei Giganti, e ne elogia le capacità professionali dopo appena un giorno di lavoro. «In appena ventiquattro ore ha dimostrato di saper leggere con attenzione la realtà della nostra città e ha individuato con prontezza soluzioni concrete per far avanzare pratiche e procedure», afferma il primo cittadino in un messaggio rivolto alla cittadinanza.

Sodano definisce Anastasio «un professionista di altissimo profilo», evidenziando di avere già avuto modo di collaborare con lui. «Ho trovato in lui pragmatismo, visione e la capacità di trovare sempre la strada giusta dentro le regole». Per il sindaco, il nuovo segretario rappresenta una figura fondamentale per il funzionamento della macchina comunale, chiamata a garantire la legittimità degli atti, il coordinamento dei dirigenti e il rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

La nomina di Anastasio, formalizzata con determinazione sindacale del 6 ottobre, segna il cambio alla guida della segreteria generale del Comune. Sodano ha scelto di nominare un nuovo segretario anziché confermare Maria Concetta Floresta, che ha concluso il proprio incarico il 14 ottobre. «Un Comune che funziona è un Comune che rispetta le norme e al tempo stesso dà risposte in tempi ragionevoli», sottolinea il sindaco, indicando tra gli obiettivi dell’amministrazione uffici più organizzati e procedimenti più rapidi.

Non manca un ringraziamento alla segretaria uscente. «Un ringraziamento sincero va alla Dott.ssa Floresta, per la serietà e la competenza con cui ha accompagnato l’amministrazione in questi primi mesi, per essere stata riferimento anche nei momenti più complessi ed emotivamente provanti. Non lo dimenticherò».

Il sindaco conclude con un augurio di buon lavoro al nuovo segretario: «La nostra comunità ha scommesso su un’amministrazione capace di trasformare ogni impegno in un risultato concreto e da oggi abbiamo un alleato in più per farlo». Un messaggio che accompagna l’avvio del nuovo incarico, mentre resta da verificare nei prossimi mesi quali risultati concreti produrrà il cambio alla guida della segreteria generale.

Ad accompagnare il messaggio del sindaco è una fotografia scattata all’interno di un ufficio comunale. Michele Sodano e Mario Nunzio Anastasio si stringono la mano sorridendo, con il primo cittadino che appoggia anche una mano sulla spalla del nuovo segretario generale. Un’immagine dal tono cordiale, scelta per raccontare l’avvio della collaborazione tra i due. Sullo sfondo, gli stemmi e i riconoscimenti istituzionali esposti alle pareti.

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