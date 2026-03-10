AIS Agrigento, calendario eventi 2026: Storie da bere, Piccoli Sorsi e Sicilia in Bolle

L’edizione 2026 di Sicilia in Bolle, l’importante manifestazione dedicata agli spumanti di Sicilia, si terrà l’11, 12 e 13 luglio.

L’evento, promosso dalla delegazione AIS, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enogastronomica siciliana, con degustazioni, masterclass, incontri con i produttori e momenti di approfondimento dedicati al mondo delle bollicine.

Tre giorni pensati per raccontare la crescita e la qualità degli spumanti siciliani, sempre più protagonisti nei mercati nazionali e internazionali, attraverso il confronto diretto tra sommelier, produttori, operatori del settore e appassionati.

Un calendario ricco di appuntamenti accompagnerà la primavera e l’estate 2026 della delegazione AIS Agrigento, pronta a proporre incontri, degustazioni e momenti di formazione dedicati al mondo del vino e della cultura enogastronomica. La delegazione si prepara infatti ad affrontare mesi intensi, con iniziative pensate per coinvolgere sommelier, appassionati e produttori, offrendo occasioni di confronto e approfondimento.

Il primo appuntamento è fissato per il 13 marzo con “Storie da bere”, una serie di incontri dedicati ai produttori che racconteranno direttamente il proprio percorso, le scelte in vigna e in cantina e l’identità dei vini che rappresentano i territori di provenienza. Un format pensato per creare un dialogo diretto tra chi produce e chi degusta.

Il giorno successivo, 14 marzo, spazio alla formazione con “La palestra del Sommelier”, un momento di studio e allenamento dedicato ai soci AIS che potranno affinare tecniche di degustazione, analisi sensoriale e conoscenza dei vini attraverso un confronto guidato.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione c’è poi “Piccoli Sorsi”, in programma il 23 maggio per la sua seconda edizione. L’evento è riservato ai piccoli produttori di vino, birra e superalcolici, realtà artigianali che rappresentano spesso le espressioni più autentiche e innovative del panorama enogastronomico. Un’occasione per valorizzare aziende di dimensioni contenute ma di grande qualità.

Il momento clou dell’estate sarà invece “Sicilia in Bolle 2026”, in programma l’11, 12 e 13 luglio, manifestazione dedicata agli spumanti siciliani che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo di primo piano nel calendario degli eventi del vino. Tre giornate tra degustazioni, incontri con i produttori, momenti di approfondimento e confronto sulle nuove frontiere delle bollicine di Sicilia, sempre più apprezzate anche nei mercati nazionali e internazionali.

Il programma della delegazione AIS non si fermerà qui. Sono infatti in fase di definizione altri appuntamenti che arricchiranno il calendario dei prossimi mesi, tra cui “Pizza e Vino”, la Giornata del Sommelier e ulteriori iniziative dedicate alla divulgazione della cultura del vino.

Previsti inoltre un corso di approfondimento dedicato alla birra e un tour enogastronomico nel territorio trapanese, che porterà i partecipanti alla scoperta di due prestigiose aziende vitivinicole, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino alcune delle realtà produttive più rappresentative della Sicilia occidentale.

Un programma articolato che conferma l’impegno di AIS nel promuovere la cultura del vino, valorizzare i territori e creare momenti di incontro tra professionisti del settore e appassionati.

