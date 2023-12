Agrigento accoglie Casa Diodoros, il nuovo gioiello gastronomico nel cuore della storica Valle dei Templi. Casa Barbadoro, rinominata Casa Diodoros, si è trasformata in un vivace hub enogastronomico aperto al pubblico, promettendo serate uniche e memorabili immerse nell’atmosfera senza tempo della Valle.

Il Parco Archeologico, in un gesto di rinascita e valorizzazione del territorio, ha dato vita a questo spazio che promette di deliziare i visitatori non solo con la sua storia millenaria, ma anche con i sapori autentici del territorio. Direttore del Parco, Roberto Sciarrata, esprime la volontà di rendere Casa Diodoros un luogo d’incontro, un’esperienza condivisa per tutti, offrendo serate gastronomiche uniche nel loro genere.

Il cuore pulsante di questo nuovo centro sarà il forno a legna, emettendo profumi invitanti di pani cunzatu, focacce e cuddiruni, preparati secondo antiche tradizioni. Il menu, che varierà settimanalmente seguendo le stagioni, promette di incantare i palati con una selezione di piatti autentici e stuzzicanti. Dalle erbe aromatiche alla zuppa di legumi, dal capocollo agli aromi con patate alle arance dei maestosi aranceti della Valle, Casa Diodoros celebra la cucina del territorio in ogni piatto.

Ma Casa Diodoros non è solo un punto di degustazione. Si presenta come un vero e proprio punto di studio, diventando un “case study” universitario per i prodotti a km0 provenienti dalla Valle dei Templi. L’iniziativa si arricchisce giorno dopo giorno con la carruba in molte forme, pasta di grani antichi, ortaggi coltivati nel nuovo orto del Parco e tanto altro. Un’esperienza culinaria completa, guidata dagli stessi produttori, che permetterà ai visitatori di immergersi totalmente nella cultura e nelle tradizioni antiche del territorio.

Casa Diodoros sarà aperta dalle 11:00 alle 16:00 per degustazioni quotidiane e, per chi desidera un’esperienza più coinvolgente, giovedì, venerdì e sabato dalle 19:00 alle 22:00 offrirà una straordinaria esperienza guidata dai coltivatori e cuochi locali.

In un connubio di storia, tradizione e sapore, Casa Diodoros si propone come una tappa obbligata per coloro che vogliono vivere un viaggio autentico nella Valle dei Templi, deliziandosi con i prodotti genuini della terra siciliana.