Il presidente del Consiglio comunale propone di valorizzare l’ufficio dell’ex Tribunale di piazza Gallo dove lavorò il Beato magistrato: «Un luogo da aprire alle scuole e alla città, simbolo di giustizia e legalità».

AGRIGENTO – Trasformare la stanza in cui lavorò Rosario Livatino in un luogo della memoria e della legalità, aperto alle scuole, agli studenti e ai cittadini. È la proposta lanciata dal presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, dopo la messa in onda della fiction televisiva dedicata al Beato magistrato.

La produzione televisiva ha riportato all’attenzione del grande pubblico la figura di Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, a soli 38 anni. Un’occasione che, secondo Civiltà, deve adesso tradursi in un progetto capace di lasciare un segno concreto soprattutto per le nuove generazioni.

Nell’ex Tribunale di Agrigento, in piazza Gallo, oggi sede degli uffici comunali, è stata infatti recuperata quella che fu la stanza di Rosario Livatino. Un ambiente semplice e austero, ma dal forte valore storico e simbolico: proprio tra quelle mura il magistrato lavorò alle inchieste che contribuirono al contrasto della criminalità mafiosa negli anni Ottanta.

«Ritengo necessario avviare un progetto concreto di musealizzazione e valorizzazione di questo luogo – dichiara Civiltà –. Non basta conservare la stanza, occorre restituirle la sua identità storica, riportando al suo interno, attraverso copie e riproduzioni, documenti, atti giudiziari e fascicoli dei procedimenti sui quali lavorò il giudice Livatino, naturalmente nel rispetto delle norme archivistiche e della riservatezza».

L’idea è quella di realizzare un piccolo museo della memoria e della legalità, inserendo l’ufficio nei percorsi didattici destinati alle scuole e rendendolo accessibile anche ai cittadini.

«I giovani devono poter conoscere da vicino i luoghi in cui un uomo dello Stato ha servito la giustizia fino al sacrificio della propria vita – aggiunge il presidente del Consiglio comunale –. La memoria del Beato Rosario Livatino non può rimanere soltanto nei libri o nelle immagini televisive».

Per Civiltà, dunque, la stanza dell’ex Tribunale potrebbe diventare un nuovo luogo simbolico della città, capace di raccontare non soltanto la vicenda umana e professionale del magistrato, ma anche una stagione particolarmente difficile della storia agrigentina.

«La memoria deve vivere nei luoghi in cui Livatino ha operato, diventando patrimonio della nostra comunità e testimonianza concreta dei valori della giustizia, della legalità e del coraggio. Restituire dignità e visibilità al suo ufficio – conclude Civiltà – significa consegnare alle nuove generazioni un’eredità morale che non deve essere dimenticata».

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