Un progetto da otto milioni di euro per mettere in sicurezza la città, ma anche una dura presa di posizione contro le strumentalizzazioni politiche. Si è chiusa tra richieste concrete e polemiche la tappa favarese della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, giunta a Favara per un sopralluogo al convogliatore delle acque dove ha perso la vita la trentottenne Marianna Bello. Ad accogliere i componenti della Commissione è stato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha ringraziato i parlamentari per aver inserito il territorio comunale nell’agenda dei lavori e ha colto l’occasione per presentare le criticità strutturali della città.

«Ho avuto modo di esporre le enormi problematiche derivanti da decenni di abusivismo edilizio, di una città cresciuta senza pensare a fognature e reti di raccolta delle acque bianche», ha dichiarato il primo cittadino al termine dell’incontro. Sul tavolo dei deputati è finito un dossier concreto: «Ho consegnato ai parlamentari un progetto di massima redatto dal Comune da 8 milioni di euro per ripristinare le condizioni di sicurezza dal punto di vista idrogeologico in varie zone della città, perché lo portino all’attenzione del Governo nazionale».

Se sul piano istituzionale il dialogo è stato costruttivo, il sindaco non ha però risparmiato una durissima stoccata nei confronti di alcuni esponenti politici presenti durante la visita, accusati di aver strumentalizzato l’evento. «Purtroppo devo annotare in coda che qualcuno ha approfittato di questo momento istituzionale, che sarebbe stato utile per discutere concretamente dei problemi di Favara, trasformandolo in una convention di partito, con tanto di foto ricordo in giacca e cravatta o vestito firmato sui luoghi di quella tragedia immane che è stata la morte di Marianna Bello», ha affondato Palumbo.

Parole pesanti, quelle del sindaco, che ha richiamato tutti al senso di responsabilità e alla memoria dei giorni dell’alluvione: «Chi non ha sporcato le proprie scarpe e le proprie mani di fango nei giorni terribili dell’ottobre 2025 abbia oggi almeno il buon gusto di non ergersi a testimone del dolore di una comunità che non conosce. Soprattutto, non si avventuri in ricostruzioni non suffragate al solo scopo di alimentare la futura campagna elettorale. Abbiate almeno rispetto, se vi manca il senso dello Stato».

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