Ha aggredito i carabinieri che cercavano di identificarlo dopo una rissa tra giovani scoppiata nella movida di San Leone. Protagonista dell’episodio è un ventiseienne agrigentino, denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato davanti a uno dei locali più frequentati del quartiere balneare, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati fisicamente per motivi ancora da chiarire.

L’arrivo delle gazzelle dell’Arma, allertate tramite il 112, ha scatenato un immediato fuggi fuggi generale che ha permesso alla maggior parte dei coinvolti di dileguarsi. Sul posto è rimasto soltanto il ventiseienne, bloccato da un grave stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Alla vista delle divise, il ragazzo ha reagito con violenza scagliandosi contro i militari.

Immobilizzato non senza difficoltà, il giovane è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie a smaltire la sbornia.

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