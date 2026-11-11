Il Livatino di Placido: una bella Agrigento, una fiction che non sempre convince

La miniserie restituisce al grande pubblico luoghi spesso ignorati dagli stessi agrigentini e trova in Giuseppe De Domenico un interprete credibile. Meno riusciti il racconto della Stidda, l’accento dei giovani criminali e la rappresentazione del tessuto sociale dell’epoca. Difficile, inoltre, reggere il confronto con “Il giudice ragazzino”.

Michele Placido ha certamente raggiunto un risultato: ha mostrato agli italiani un’Agrigento bella, luminosa, cinematografica. Una città che esiste davvero, ma che spesso viene snobbata, trascurata o perfino maltrattata dagli stessi agrigentini.

Le spiagge mozzafiato, il mare, le piazze, i vicoli, il vecchio tribunale e il carcere diventano parte integrante del racconto. Non semplici fondali, ma luoghi capaci di restituire una cartolina suggestiva e, per molti versi, sorprendente dell’intero territorio.

La macchina da presa si muove tra Agrigento, Naro, Canicattì e Palma di Montechiaro, mostrando scorci riconoscibili e altri quasi sconosciuti. Piazza Gallo, piazza Pirandello e la scalinata del vicolo accanto al Teatro Pirandello appaiono sotto una luce diversa. Liberate dalle automobili e dal disordine quotidiano, le due piazze restituiscono finalmente la loro eleganza e fanno intravedere ciò che potrebbero diventare.

È uno dei meriti maggiori di “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”: aver fatto scoprire agli italiani la bellezza dell’Agrigentino e, contemporaneamente, averla ricordata agli stessi agrigentini.

Una città bellissima, ma troppo ripulita

Proprio la forza delle immagini, però, evidenzia uno dei limiti della fiction. L’Agrigentino raccontato da Placido è spesso troppo bello, ordinato e ripulito. Funziona come scenario turistico, meno come rappresentazione sociale di quegli anni.

Si vede poco della Palma di Montechiaro dell’epoca, del degrado, della povertà e del tessuto umano nel quale la Stidda trovò spazio e manovalanza. Manca quasi del tutto quella condizione di marginalità che aiuta a comprendere, senza naturalmente giustificarla, l’adesione di tanti giovani alla criminalità.

La fiction racconta ragazzi che cercano nel mondo mafioso una possibilità di riscatto, ma non riesce sempre a mostrare il contesto dal quale provengono. Le loro scelte rimangono così sospese, private di quella profondità sociale necessaria a comprendere davvero il fenomeno.

La provincia appare più come un territorio cinematograficamente suggestivo che come una comunità attraversata, in quegli anni, da una guerra criminale feroce e da contraddizioni profonde.

Quegli accenti che non appartengono al territorio

Ancora meno convincente è l’esasperato accento palermitano attribuito ai giovani della Stidda. Una scelta che suona estranea all’orecchio di chi conosce il territorio e finisce per appiattire identità linguistiche e culturali molto diverse.

Agrigento, Canicattì, Palma di Montechiaro e i paesi della provincia hanno inflessioni riconoscibili, certamente siciliane, ma non palermitane. È un dettaglio che per il pubblico nazionale può passare inosservato, ma che per gli agrigentini produce una distanza immediata rispetto ai personaggi.

C’è poi una questione narrativa. Gli stiddari occupano uno spazio molto ampio e vengono rappresentati con una centralità che, in alcuni momenti, rischia quasi di esaltarli oltre il necessario. Il tentativo è evidente: costruire due percorsi paralleli, quello del giudice e quello dei suoi futuri assassini, destinati fatalmente a incontrarsi.

Il risultato, però, non è sempre equilibrato. Proprio sul versante dei carnefici il racconto perde spessore e diventa schematico. I giovani criminali acquistano presenza scenica, ma non sufficiente complessità. La contrapposizione tra Bene e Male è chiara, forse persino troppo, mentre resta più debole l’analisi del contesto che generò quella violenza.

Giuseppe De Domenico regge il peso di Livatino

Molto più riuscita è l’interpretazione di Giuseppe De Domenico. Il suo Rosario Livatino è composto, riservato, rigoroso. Non cerca l’imitazione esteriore né trasforma il magistrato in un eroe spettacolare.

Ne restituisce la discrezione, la solitudine e la fede profonda, ma anche la determinazione con la quale affrontò la mafia attraverso gli strumenti della legge. Il Livatino della fiction è un uomo consapevole dei rischi, ma incapace di arretrare.

La figura del magistrato trova la propria forza proprio nella misura. Non alza la voce, non pronuncia discorsi costruiti per conquistare il pubblico e non viene trasformato in un personaggio d’azione. È un servitore dello Stato che considera il proprio lavoro una missione civile e cristiana.

Il riferimento al Vangelo attraversa tutta la fiction. Placido racconta un giudice che non separava la legge dalla coscienza, il rigore dal rispetto per la persona, la giustizia dalla possibilità del recupero. È uno degli aspetti più interessanti della miniserie, anche se in alcuni passaggi il tono diventa eccessivamente solenne e didascalico.

Il cinema civile secondo Placido

A ottant’anni Michele Placido torna dietro la macchina da presa e attinge anche alla propria storia artistica. Lo fa già nell’introduzione, spiegando direttamente allo spettatore le ragioni che lo hanno spinto a realizzare il progetto. Una scelta insolita, forse ridondante, che anticipa il tono dell’intera opera.

Il suo modello è quello del cinema civile italiano di Francesco Rosi, Elio Petri, Damiano Damiani e Giuliano Montaldo: storie nelle quali l’indagine sui poteri criminali e sulle complicità politiche si accompagna ai codici del cinema di genere.

Il richiamo più evidente alla carriera di Placido arriva con l’agguato a Livatino. La morte del giudice sembra evocare quella del commissario Corrado Cattani nella quarta stagione de La Piovra, trasmessa il 20 marzo 1989. In entrambi i casi l’uomo solo, simbolo dello Stato, viene travolto dalla violenza criminale e assume quasi il valore di una figura sacrificale.

Nel caso di Livatino, però, quel significato è ancora più esplicito. La fede del magistrato, la sua solitudine e il successivo martirio riconosciuto dalla Chiesa caricano inevitabilmente l’omicidio di un valore allegorico.

Questa impostazione conferisce solennità al racconto, ma ne condiziona anche il ritmo. La narrazione procede lentamente e ogni gesto sembra destinato ad assumere un significato simbolico. In alcuni momenti la tensione cresce, in altri la fiction si appesantisce e fatica a trasformare la cronaca in cinema.

Gli omicidi e una violenza quasi d’altri tempi

Anche le scene degli omicidi possono apparire poco incisive a uno spettatore abituato al linguaggio molto più esplicito, crudo e sanguinario delle produzioni contemporanee.

La violenza di Placido sembra filtrata attraverso il cinema e la televisione degli anni Ottanta. Gli agguati risultano talvolta poco realistici e quasi trattenuti. Ma questa scelta può essere letta anche alla luce della destinazione del prodotto: una fiction Rai da prima serata, rivolta a un pubblico molto ampio e destinata probabilmente a essere riproposta e approfondita nelle scuole.

Non serviva necessariamente mostrare più sangue. Sarebbe stato forse più utile rendere maggiormente percepibili la paura, l’oppressione e la ferocia di una stagione nella quale gli omicidi scandivano la vita della provincia.

Tanti agrigentini davanti alla macchina da presa

Un altro elemento positivo è il coinvolgimento di numerosi attori, interpreti e figuranti del territorio. Tanti agrigentini hanno partecipato alle riprese, dando volto e voce ai personaggi che attraversano la storia.

È stato piacevole ritrovare Tom Sinatra, sorprendente nella prova d’attore, insieme a tanti altri volti conosciuti. Elencarli tutti sarebbe difficile. Durante la visione, per gli spettatori agrigentini, è quasi inevitabile riconoscere un amico, un conoscente o un artista locale.

Agrigento, da questo punto di vista, somiglia a una piccola Napoli: una città ricca di attori, cantanti, musicisti e talenti che spesso non riescono a trovare nel proprio territorio lo spazio che meriterebbero. La fiction ha almeno avuto il merito di coinvolgerne molti e di mostrare quanto sia ampio il patrimonio artistico locale.

Il confronto con “Il giudice ragazzino”

Per Placido non era semplice confrontarsi con “Il giudice ragazzino”, il film del 1994 diretto da Alessandro Di Robilant e tratto dall’omonimo libro di Nando dalla Chiesa.

In quella pellicola Rosario Livatino era interpretato da Giulio Scarpati, premiato con il David di Donatello come miglior attore protagonista. Nel cast figuravano anche Sabrina Ferilli, nei panni della collega Angela Guarnera, e Leopoldo Trieste, interprete del padre del magistrato.

Quel film conserva ancora oggi una forza particolare, anche grazie a una narrazione più concentrata e a un Livatino fragile, umano e drammaticamente esposto. La fiction di Placido sceglie invece di ampliare lo sguardo, concedendo maggiore spazio agli assassini, al contesto mafioso e alla dimensione religiosa.

È una scelta legittima, ma il confronto resta inevitabile. E non sempre il nuovo Livatino riesce a raggiungere l’intensità emotiva del giudice interpretato da Scarpati.

La lezione più importante arriva dai luoghi

Nonostante i limiti, la fiction lascia agli agrigentini una suggestione che va oltre la televisione. Placido ha mostrato piazze, vicoli, palazzi e scorci che potrebbero essere recuperati, liberati dal degrado e restituiti alla città.

Ha fatto vedere come potrebbe apparire piazza Gallo senza automobili, quale eleganza potrebbe recuperare piazza Pirandello, quanto valore possano avere un vicolo, una scalinata, un edificio storico o una spiaggia se osservati con attenzione e trattati con rispetto.

È una lezione che gli amministratori dovrebbero saper cogliere. Non basta celebrare sui social la bellezza mostrata dalla fiction. Occorre domandarsi perché quella stessa bellezza, nella quotidianità, venga spesso nascosta dalle auto, dall’incuria, dal disordine e dalla mancanza di una visione.

Placido, venendo da fuori, ha visto ciò che noi spesso non riusciamo più a vedere. Ha trasformato Agrigento in un set, ma soprattutto l’ha liberata per qualche ora dalle sue abitudini peggiori. Ci ha restituito l’immagine di una città possibile.

La fiction non sempre riesce a raccontare fino in fondo la società agrigentina nella quale vissero Livatino e i suoi assassini. Non mostra abbastanza il degrado, semplifica il mondo della Stidda e a tratti confonde la solennità con la lentezza. Ma compie comunque un’operazione importante: riporta al centro la credibilità di un uomo e la bellezza di un territorio.

E forse la chiosa più giusta è proprio nella lezione lasciata da Rosario Livatino. Non basta dichiararsi dalla parte della legalità, così come non basta proclamare amore per Agrigento. Bisogna essere credibili nelle scelte quotidiane.

La città raccontata da Placido è bella perché, per il tempo di una ripresa, viene rispettata. Il compito della politica e degli agrigentini è fare in modo che quella bellezza non resti soltanto una fiction. Leggi anche: Agrigento è più bella senza automobili. Adesso restituiamo le piazze ai cittadini

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp