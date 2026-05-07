Esseneto, alzata la prima torre faro: via ai lavori allo stadio di Agrigento

Con grande puntualità e al termine di operazioni particolarmente delicate, alle 9 di questa mattina è stata issata la prima torre faro dello stadio Esseneto. Un momento simbolico e importante per la città di Agrigento, che vede finalmente prendere forma uno degli interventi più attesi per l’impianto sportivo cittadino.

I lavori, previsti inizialmente nella giornata di ieri, erano slittati di 24 ore a causa di un intoppo tecnico legato alla presenza di un altro cantiere all’esterno dello stadio. In particolare, uno scavo della rete idrica non consentiva il corretto posizionamento della gru necessaria per il sollevamento delle strutture.

Questa mattina, però, la storia ha davvero avuto inizio. Le operazioni stanno procedendo tra attenzione, precisione ed entusiasmo, davanti agli occhi di tanti curiosi e tifosi presenti nei pressi dello stadio. L’innalzamento delle torri faro rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dell’Esseneto e restituisce alla città la sensazione concreta che qualcosa, finalmente, si stia muovendo.

L’iter per arrivare all’installazione delle nuove torri faro dello stadio Esseneto parte da lontano e attraversa diversi passaggi amministrativi, tecnici e politici che negli anni hanno alimentato attese e rinvii.

Il primo vero passo ufficiale risale al 2023, quando il Comune di Agrigento avvia formalmente la progettazione dell’impianto di illuminazione e dell’efficientamento energetico dello stadio. In una determina dirigenziale viene prevista la realizzazione delle torri faro, l’illuminazione a led, sistemi domotici, impianti fotovoltaici e interventi di riqualificazione complessiva dell’impianto sportivo. Il responsabile unico del progetto viene individuato nell’architetto Ivano Agostara.

In quella fase, il progetto viene sostenuto politicamente dall’amministrazione comunale attraverso il lavoro dell’assessorato ai Lavori Pubblici e grazie all’interlocuzione con il Ministero dello Sport e con la Regione Siciliana per il reperimento delle somme necessarie.

Il passaggio decisivo arriva tra il 2024 e il 2025, quando le risorse economiche vengono inserite nei fondi FSC e successivamente finanziate dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò. L’intervento viene così coperto economicamente con un importo complessivo di circa 774 mila euro per la realizzazione dell’impianto di illuminazione ed efficientamento energetico dello stadio Esseneto.

Nel corso del 2025 viene quindi avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con pubblicazione degli atti del Comune di Agrigento e apertura del cantiere.

L’inizio concreto delle opere sul campo arriva però tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. A gennaio vengono completati gli scavi per il passaggio delle linee elettriche e realizzati i plinti di fondazione destinati a sostenere le torri. Nello stesso periodo vengono consegnate anche le strutture metalliche e i corpi illuminanti, custoditi nei magazzini dell’impresa esecutrice in attesa della maturazione del calcestruzzo. (AgrigentoOggi)

A febbraio 2026 le torri arrivano fisicamente allo stadio Esseneto tra la curiosità dei tifosi e l’attenzione della città.

Infine, questa mattina, dopo il rinvio di ieri dovuto all’impossibilità di posizionare la gru a causa di uno scavo della rete idrica esterno allo stadio, è stata issata la prima torre faro. Un momento che segna l’inizio della fase più spettacolare e simbolica dell’intervento, destinato a cambiare il volto dello stadio Esseneto dopo decenni senza un vero impianto di illuminazione.

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