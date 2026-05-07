È stata inaugurata ad Agrigento la sede del comitato elettorale di Luigi Gentile, candidato alla carica di sindaco della città. Un incontro che ha visto la partecipazione di cittadini, sostenitori ed esponenti politici regionali e locali.

Presenti, tra gli altri, l’onorevole Cateno De Luca, il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, l’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, l’ex senatore ed ex sindaco Lillo Sodano e l’ex parlamentare ed ex presidente della Provincia regionale di Agrigento Enzo Fontana.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il percorso politico avviato da Luigi Gentile e la volontà di costruire un progetto amministrativo per la città. L’appuntamento è stato anche occasione di confronto con cittadini e simpatizzanti presenti alla sede del comitato elettorale.

Di seguito link immagini e interviste.

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