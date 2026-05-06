Strade chiuse al traffico, attesa per l’innalzamento delle attese torri faro dello stadio Esseneto e operazioni annunciate già dalla mattinata. Ma per oggi non se n’è fatto nulla.

L’intervento è stato infatti rinviato a domani e, di conseguenza, anche l’ordinanza di chiusura delle strade interessate è stata posticipata di 24 ore.

Da quanto si apprende, il problema sarebbe legato al posizionamento della gru necessaria per il sollevamento delle strutture. I tecnici, infatti, non sarebbero riusciti a collocare il mezzo all’esterno dello stadio a causa della presenza di uno scavo legato alla rete idrica.

Un imprevisto tecnico che ha fatto slittare ancora una volta un’opera molto attesa da tifosi e città, con l’attenzione che adesso si sposta tutta alla giornata di domani, quando dovrebbe finalmente avvenire l’innalzamento delle torri faro.

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