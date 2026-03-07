Una tesi di laurea che racconta non solo un percorso accademico, ma anche una storia di famiglia, impresa e visione. Protagonista è Giorgio Martina Maria Bellavia, che ha dedicato il proprio lavoro universitario allo Sport Village Bellavia, realtà diventata nel tempo punto di riferimento nel territorio per sport, musica, spettacolo e divertimento.

La tesi, dal titolo “Processi e dinamiche dell’imprenditorializzazione delle imprese familiari: il caso Sport Village S.S.D.”, è stata discussa all’Università di Pisa nel corso di laurea in Economia e Manegement. Relatrice la docente Giacobbe Lo Surdo. Un lavoro che ha permesso al neo dottore di approfondire da vicino un modello imprenditoriale costruito e sviluppato nel tempo con passione, intuizione e capacità manageriale.

Per Giorgio Bellavia è arrivato il prestigioso traguardo della laurea con il voto di 105 su 110, risultato accolto con grande soddisfazione dalla famiglia e in particolare da papà Enzo e mamma Emerenziana, imprenditori da anni impegnati nel mondo dello spettacolo, dei grandi eventi e delle attività sportive.

Lo Sport Village Bellavia rappresenta oggi una realtà polifunzionale capace di mettere insieme diverse anime: calcetto, tennis e padel, piscina, palestra, corsi di musica, sale per eventi, fino agli spazi dedicati ai grandi appuntamenti con il Palaforum Giuseppe Bellavia, sede degli spettacoli invernali, e la Live Arena, pensata per gli eventi estivi.

Uno spazio che nel tempo è riuscito a diventare luogo di aggregazione, crescita e intrattenimento per tutte le età, con una proposta ampia e dinamica che unisce sport e cultura. La tesi di laurea ha così acceso i riflettori su un’esperienza imprenditoriale familiare capace di trasformarsi in modello di sviluppo e organizzazione.

Un motivo di orgoglio per tutta la famiglia Bellavia, che vede in questo traguardo universitario non solo una soddisfazione personale, ma anche il riconoscimento di una storia costruita sul lavoro, sulla passione e sulla capacità di innovare.

