Sale l’attesa ad Agrigento per il concerto di Marco Masini, in programma sabato 29 novembre al Palaforum “Giuseppe Bellavia” dello Sport Village. L’evento, fissato per le ore 21, si conferma tra i più attesi della stagione: le tribune risultano già esaurite e anche gli altri settori stanno rapidamente raggiungendo il tutto esaurito. Masini, per la prima volta in città, racconta dopo anni di affetto reciproco con il pubblico siciliano: “In location così importanti senti il pubblico vicino, ti avvolge. Vedo davanti a me persone che sono cresciute con le mie canzoni e che oggi le trasmettono anche ai propri figli. È il regalo più bello che un artista possa ricevere. Nonostante il tempo passato, però, restiamo in un mondo che ha ancora bisogno di essere rimesso in ordine. E alcuni temi, scritti decenni fa con Giancarlo Bigazzi, restano ancora attuali”.

A fronte delle numerosissime richieste, la produzione segnala che sono disponibili gli ultimi 80 posti alla tariffa poltroncina (50 euro). Si tratta delle ultime opportunità per vivere dal vivo una serata che si preannuncia magica, in un’atmosfera già carica di entusiasmo e partecipazione. L’accoglienza del pubblico sarà curata da Sempre Ghiotti – Specialità siciliane, che seguirà sia l’aperitivo di benvenuto sia l’area food attiva prima dell’inizio del concerto, con possibilità di cenare tramite ticket dedicato scegliendo tra alcune proposte gastronomiche del territorio. Una formula apprezzata durante la stagione estiva della Live Arena e ora riproposta anche in versione indoor.

Gli ultimi biglietti disponibili possono essere acquistati sui siti di vendita abituali, come TicketOne e TicketZeta, oppure direttamente presso la biglietteria dello Sport Village. Per la logistica, gli spettatori potranno usufruire dell’ampio area utilizzata per gli spettacoli estivi della Live Arena, facilmente raggiungibile dal Palaforum “Giuseppe Bellavia”. Il concerto inizierà alle ore 21. Per informazioni e prevendite è possibile contattare lo Sport Village di contrada Chimento-Mosè al numero 0922 437474.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp